CBS: непомерное бремя — американцы влезают в долги, чтобы оплатить медуслуги

В США назревает кризис медицинских долгов. Более половины жителей страны вынуждены занимать деньги, чтобы погасить больничные счета. При этом почти каждый пятый американец сомневается, что ему когда-либо удастся расплатиться с врачами, передаёт CBS News.

В сегодняшнем выпуске Healthwatch мы рассмотрим растущий кризис медицинских долгов в США. Согласно опросу Семейного фонда Кайзера, задолженности 25 процентов взрослых американцев составляют более 5 тысяч долларов. В партнёрстве с Kaiser Health News корреспондент CBS Анна Вернер проанализировала, какие разрушительные последствия всё это имеет для обычных семей.

Борьба Джима и Синди Пауэрс с медицинскими долгами началась в 2004 году, когда Синди потребовалась срочная операция по устранению опасной для жизни обструкции брюшной полости. В больнице, по её словам, она заразилась потенциально смертельной бактериальной инфекцией — метициллин-резистентным золотистым стафилококком — и в результате ей пришлось перенести ещё 18 операций в течение пяти лет.

ДЖИМ ПАУЭРС: Временами было страшно, потому что мне известно о как минимум трёх случаях, когда она умирала на операционном столе и врачам приходилось перезапускать её сердце.

Было уже тяжёло, но затем…

ДЖИМ ПАУЭРС: Стали накапливаться счета.

Счета росли, несмотря на наличие страховки почти на 50 тысяч долларов. А потом они узнали, что это ещё не конец.

ДЖИМ ПАУЭРС: Четверть миллиона долларов.

АННА ВЕРНЕР, корреспондент CBS News: Четверть миллиона долларов?!

ДЖИМ ПАУЭРС: Да.

АННА ВЕРНЕР: Столько они (медики. — ИноТВ) от вас хотели получить?

ДЖИМ ПАУЭРС: Всё верно.

Поэтому в 2009 году Пауэрсы подали заявление о банкротстве, ссылаясь на 13 главу федерального кодекса. Они считали, что это позволит им сохранить дом. Но четыре года спустя банк конфисковал их жильё.

СИНДИ ПАУЭРС: Становилось всё хуже, хуже и хуже. Положение было безнадёжным.

Многие сталкиваются с похожими ситуациями. Опрос, проведённый Семейным фондом Кайзера, показал, что за последние пять лет более половины взрослого населения США влезли в долги из-за медицинских или стоматологических счетов. Почти каждый пятый говорит, что не надеется когда-либо расплатиться.

ЭРИН КЭРРОЛЛ, доктор: Всё упирается в цены. Уход за больными в Соединённых Штатах стоит намного дороже, чем почти во всех остальных странах мира.

Исследователь политики здравоохранения доктор Эрин Кэрролл.

ЭРИН КЭРРОЛЛ: Очень немногие могут оплатить медицинские расходы из собственного кармана. И даже при наличии страховки, к сожалению, для среднего американца и, конечно, для многих американцев эти траты могут оказаться слишком тяжёлым бременем.

Это бремя, которое Синди Паэурс приходится нести ежедневно.

АННА ВЕРНЕР: Что Вы чувствуете?

СИНДИ ПАУЭРС: Вину. Стыд.

АННА ВЕРНЕР: Стыд?

СИНДИ ПАУЭРС: Да.

АННА ВЕРНЕР: Вам стыдно за то, что Вы болели?

СИНДИ ПАУЭРС: Да. Потому что из-за меня нам пришлось потратить так много денег и перенести так много душевных терзаний.

АННА ВЕРНЕР: Но Вы не могли этого контролировать.

СИНДИ ПАУЭРС: Нет, но я продолжаю испытывать чувства вины и стыда.

Эту эмоциональную и финансовую боль пережили слишком многие.

Из Грили, Колорадо. Анна Вернер. CBS News.

Дата выхода в эфир 17 июня 2022 года.