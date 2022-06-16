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Handelsblatt: из-за украинского кризиса перспективы немецкого здравоохранения становятся всё туманнее

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Последствия украинского кризиса всё сильнее ощущаются и в секторе здравоохранения, сообщает Handelsblatt со ссылкой на исследование Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DHIK). Рост цен на энергоресурсы и сырьё и перебои в цепочках поставок становятся источником проблем для немецких фармацевтических компаний, производителей медицинского оборудования и компаний в сфере торговли товарами медицинского назначения.
Handelsblatt: из-за украинского кризиса перспективы немецкого здравоохранения становятся всё туманнее
AP

Последствия украинского кризиса всё более тяжким беременем ложатся на сектор здравоохранения. Об этом свидетельствует майское исследование Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии (DHIK), в котором анализируется деятельность 700 немецких компаний, пишет Handelsblatt.

Прежде всего дают о себе знать высокие цены на энергоносители и сырьё. Более двух третей компаний обеспокоены текущей динамикой цен. В начале года таких компаний было около половины.
 
На втором месте среди факторов риска оказалась проблема нехватки квалифицированных кадров, в прошлом занимавшая первую строчку. Эта проблема тревожит 66% компаний. Высокая стоимость рабочей силы вызывает обеспокоенность почти у половины компаний — новый максимум.
 
Таким образом, сектор, который традиционно менее подвержен влиянию экономических колебаний, в целом следует общей тенденции. «В начале года компании, работающие в секторе здравоохранения, всё ещё надеялись, что общая негативная тенденция в значительной степени пройдёт мимо них, — отмечает заместитель генерального директора DIHK Ахим Деркс. — Теперь, однако, перспективы значительно ухудшились».
 
Украинский кризис, а также жёсткий локдаун в Китае и перебои в цепочках поставок создают дополнительную нагрузку на сектор, который и без того страдает от нехватки квалифицированных кадров. Высокие цены на энергоносители и сырьё с разной степенью тяжести ударили по разным отраслям сектора здравоохранения.
 
Практически все фармацевтические компании (95%) и производители медицинского оборудования (87%) сильно ощущают создавшуюся нагрузку. В сфере торговли товарами медицинского назначения рост цен на энергоносители оказывает негативное влияние на 70% компаний. Но даже в менее энергоёмком секторе услуг в области здравоохранения и социальных услуг это создаёт проблемы почти для двух третей компаний (62%).  
 
В целом почти каждая четвёртая компания в сфере здравоохранения ожидает улучшения состояния бизнеса, а 30% рассчитывают на ухудшение положения дел. При этом самые оптимистичные ожидания имеют фармацевтические компании. Более половины из них планируют расширить производство в ближайшем будущем.
 
В сфере торговли товарами медицинского назначения ожидания, напротив, падают до нового исторического минимума. Многие компании планируют сократить рабочие места. Помимо повышения цен на энергоносители, компании также не уверены в том, какое влияние окажет на состояние бизнеса медленное внедрение электронных рецептов. Система до сих пор находится в стадии испытаний из-за технических проблем. По словам министра здравоохранения Германии Карла Лаутербаха, электронные рецепты будут внедрены по всей стране не позднее начала следующего года.
 
Перспективы производителей медицинского оборудования также туманны. Заказы по-прежнему продолжают поступать, однако по сравнению с осенью 2020 года компании смотрят в будущее с меньшим оптимизмом.
 
В дополнение к росту цен на энергоносители и сырьё и перебоям в поставках негативное влияние оказывает и новый регламент ЕС о медицинских изделиях (MDR), который предусматривает более длительные бюрократические процедуры утверждения. В течение нескольких месяцев отрасль предупреждала о сокращении или прекращении производства многочисленных жизненно важных изделий медицинского назначения, используемых в клиниках и медицинских учреждениях, отмечает Handelsblatt.
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