DWN: «угроза социальных потрясений» — власти немецкой земли решили остудить санкционный угар Берлина

Правительство немецкой земли Бранденбург предостерегло Берлин от последствий введения нефтяного эмбарго против России, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. В экстренном письме, адресованном министру экономики Германии Роберту Хабеку, политики говорят, что прекращение поставок приведёт к утрате рабочих мест, социальным потрясениям и росту цен на чёрное золото. На одном из предприятий в регионе, которое сильнее всего пострадает от санкций, царит взволнованность и подавленность, рассказывает немецкое издание.

Правительство немецкой земли Бранденбург предприняло попытку привести в чувство министра экономии Германии Роберта Хабека, охваченного санкционным угаром, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Для этого местные политики отправили ему экстренное письмо с предостережением по поводу введения запланированного нефтяного эмбарго против России. Под документом подписались земельный министр экономики Йорг Штайнбах и министр финансов Катрин Ланге. Инициативу также поддержал премьер Бранденбурга Дитмар Войдке.

Беспокойство у них, в частности, вызвала дальнейшая судьба нефтехимического комбината в городе Шведт. В письме говорится, что его закрытие в результате введения эмбарго приведёт к потере 2000 рабочих мест, а также социальным потрясениям в регионе. «Мы даже представлять этого не хотим», — говорится в письме. Тон и содержание документа чётко показывают, что до сих пор не решены многие вопросы, отмечает немецкое издание.

Прежде чем запрещать импорт российского газа, власти сначала должны предоставить гарантии, что не будет никаких перебоев в поставках, что будет обеспечено энергоснабжение региона, а также других немецких земель, подчеркнул Войдке: «Если эти гарантии по тем или иным причинам не могут быть исполнены, то нужно думать над тем, есть ли вообще смысл в этом эмбарго». Также он призвал Берлин компенсировать возможный рост цен на сырьё.

Немецкое правительство планирует ввести санкции в следующем году. Изначально поставки чёрного золота по трубам были исключены из пакета новых штрафных мер, но под давлением зелёных Берлин всё-таки решился на полное эмбарго. При этом месяц назад Хабек лично посещал комбинат в Шведте и заверил его работников в том, что есть шансы на сохранение поставок. Теперь, после того, как ожидания не оправдались, на предприятии царит взволнованность и подавленность, рассказывает местное руководство.