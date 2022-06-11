Польский политик: мы явно поспешили с эмбарго на уголь — санкции должны вредить России, а не Западу

Резкое сокращение импорта российского угля было результатом поспешного и нервного решения польских властей, от которого пострадают прежде всего частные потребители, уверен депутат Павел Понцилюш. По его мнению, не следовало принимать такие радикальные решения слишком быстро, ведь увеличение собственной добычи угля займёт у Польши полтора года.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил об увеличении добычи угля в польских шахтах и ​​о действиях, направленных на снижение цен на уголь для розничных покупателей. В свою очередь, министр окружающей среды и климата Анна Москва объяснила, что для предотвращения нехватки угля в домохозяйствах правительство перенаправит польские запасы в горнодобывающую группу Polska Grupa Górnicza, у которой можно будет закупит сырьё в обход сети дистрибьюторов, сообщает Polskie Radio.

В беседе с радиостанцией польский депутат Павел Понцилюш из Гражданской коалиции обратил внимание на рост цен на уголь и необходимость сокращения количества посредников в торговле сырьём. «Под конец апреля я слышал о системе прямой продажи угля и упразднения всех дистрибьюторов горнодобывающей группы Polska Grupa Górniczа, это правильное направление», — сказал он.

Вместе с тем, политик полагает, что внезапное сокращение поставок угля из России, последовавшее после введённого эмбарго, безусловно станет проблемой для польских покупателей. «Существует определённая проблема, такие радикальные решения принимались слишком быстро, нужно было немножко спокойнее к этому подойти. Правительство имеет привилегию — оно располагает документами и может проверить пропускную способность угольных причалов и уровень добычи в стране. Теперь мы знаем, что увеличение добычи — это вопрос полутора лет», — разъяснил он.

В беседе с Polskie Radio Павел Понцилюш обратил внимание на то, что за последние несколько лет импорт угля из России лишь увеличивался. Крупные польские энергетические компании не были в этом плане исключением. «Мы движемся от стены к стене. В последние годы правительство довело ситуацию до того, что импорт угля из России превысил отметку в 10 млн. тонн. Сейчас у нас резкое сокращение импорта, которое в определённой степени ударяет по Росиии, но куда в большей степени по простым полякам, у которых есть угольные печи», — посетовал он.

Депутат объяснил, что санкции в первую очередь должны быть болезненными для России. «В определённой степени они могут быть болезненными и для другой стороны, но чтобы не случилось так, что западные страны пострадают больше, чем Россия. В этом плане решение было принято слишком быстро и нервно», — резюмировал он.