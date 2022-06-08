Rzeczpospolita Оригинал

Rzeczpospolita: поляки рады украинцам и не против делиться всем, кроме денег

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Хороший автомобиль с украинскими номерами, бесплатный транспорт, размещение в отелях — всё это колет глаза полякам на фоне инфляции и растущих цен, пишет Rzeczpospolita. И об этом свидетельствют данные недавнего опроса. Издание обращает внимание на то, что польские граждане даже охотнее дают своё согласие на передачу вооружения Киеву, нежели на выплату социальных пособий своим соседям.
Rzeczpospolita: поляки рады украинцам и не против делиться всем, кроме денег
АР

«После начала сецоперации России на Украине отношение поляков к украинцам диаметрально изменилось. Мы принимаем их в Польше, в своём городе, в школе и далее намерены интенсивно помогать, отправляя оружие и продукты. Однако когда на кону стоит конкретная финансовая помощь, в этом плане наша благосклонность резко падает <…>», — пишет Rzeczpospolita. 

Издание приводит результаты последнего опроса Варшавского университета, согласно которому в среднем только каждый седьмой поляк готов дать своё согласие на то, чтобы украинцы смогли получать аналогичные семейные и социальные пособия. Немного больше — 59% — не имеют ничего против бесплатного медицинского обслуживания для украинцев, а 51% — единовременной выплаты. Хотя менее 30% процентов согласны с тем, чтобы украинцы остались в Польше на постоянной основе, 64,2% готовы помогать им, пока они не смогут спокойно вернуться обратно в свою страну.
 
Следовательно, поляки готовы им помогать во всём, но не деньгами, и также они не хотят отправлять своих солдат на Украину. Финансовая поддержка набирает всего лишь 45,7%. Занятно то, что отправка на Украину тяжёлого вооружения — 52,2% — волнует поляков куда меньше, нежели финансовая поддержка. 

«Можно сказать, этот кризис у наших восточных соседей расколдовал украинцев в наших глазах. Наши стереотипы за последние 20 лет в отношении украинцев изменились на 180 градусов. Сегодня 81 процент опрошенных заявляет, что даёт своё согласие на проживание украинцев в Польше, причем 64 процента не станут возражать, если его ребёнок свяжет себя семейными узами с украинкой или украинцем. Так почему же, когда речь заходит о деньгах, делиться мы не хотим?» — задаётся вопросом Rzeczpospolita.
 
«Сегодня подобает любить украинцев, впрочем, мы начали менять к ним своё отношение на протяжении двух-трёх лет, когда в Польше их было много, и тогда вдруг оказалось, что они такие же люди, как и мы. Боевые действия, сострадание, их мужество внесли свою лепту», — говорит изданию исследователь общественного мнения Марчин Дума. «Однако сейчас, когда мы начинаем расспрашивать респондентов в нашем опросе, позитивный настрой вовсе не так очевиден и повсеместен. Мы слышим: тут инфляция, дороговизна, все в проигрышной позиции, а они приезжают и не должны работать, а лишь получают привилегии», — добавляет эксперт.
 
Rzeczpospolita отмечает, что хороший украинский автомобиль, бесплатный транспорт, размещение в отелях и пансионатах — это всё колет глаза полякам. Польское издание обращает внимание и на то, что на отношение поляков к украинцам влияют и их политические взгляды. Именно избиратели партии «Право и справедливость» и левых прежде всего выступают за одинаковый доступ к одинаковым семейным и детским пособиям как для беженцев с Украины, так и для поляков.
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источник
Rzeczpospolita Польша Европа
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