Rzeczpospolita: больше никаких пособий — время адаптации украинских беженцев в Польше истекает

Четыре месяца полной защиты украинских беженцев — это достаточный период, считают польские власти, которые объявили, что с 1 июля, за небольшими исключениями, украинцам в их стране придётся рассчитывать прежде всего на собственные силы, пишет Rzeczpоspolita. Возможно, это и сигнал того, что им уже пора «возвращаться домой» и восстанавливать своё государство, говорит изданию польский профессор Пётр Длугош.

Через месяц польские власти перекроют кран с деньгами, предназначенными на обеспечение жилья и питания для беженцев с Украины, пишет в издании Rzeczpоspolita журналистка Изабела Каспшак.



«С 1 июля правительство больше не будет платить 40 злотых за беженца… Мы убеждены в том, что многие люди в состоянии стать независимыми и адаптироваться в Польше», — заявил замглавы Министерства внутренних дел и администрации и представитель правительства по делам беженцев Павел Шефернакер. Одновременно замминистра отметил, что будут исключения из правил. Выплата средств продолжится в отношении инвалидов, беременных и многодетных женщин.

Журналистка напоминает, что изначально власти предоставили помощь украинским беженцам на период 60 дней, месяц назад они продлили её ещё сроком на 60 дней, но похоже, что на этом всё. «Мы выплачиваем большие специальные средства — от 300 злотых на каждого до 500 злотых на каждого ребёнка и другие суммы, следующие из социальных пособий. Более того, мы видим, что многие украинцы ищут работу, находят её и справляются. Мы хотим побудить остальных к активности. Четыре месяца полной защиты — это, на наш взгляд, достаточный период», — говорит изданию высокопоставленный политик от партии «Право и справедливость», сохранивший анонимность.

Польша намерена предпринять широкий круг инициатив, направленных на активизацию украинцев в плане легального трудоустройства. На стадии разработки находится специальный закон, призванный финансировать для украинцев курсы польского языка и курсы повышения квалификации. Эти шаги, безусловно, помогут найти им своё место на рынке труда, но для многих стать самостоятельным за месяц переходного периода будет нереально. Возможно, забота о беженцах будет возложена в большей степени на плечи частых лиц.

Польский профессор Пётр Длугош считает, однако, что решение властей не должно вызывать противоречий. «Возможно, правительство провело тщательное исследование и поняло, что большинство беженцев всё равно само себя обеспечивает… возможно, это решение в какой-то мере показывает, что поддержка подходит к концу и пора возвращаться на Украину», — объясняет он. Учёный также указывает на попытку государства положить конец патологии и злоупотреблениям в этом плане.

Длугош приводит данные опроса, согласно которому только 17% украинских беженцев живут в польских семьях. Другое исследование показывает, что 71% беженцев с Украины в Польше живут на свои средства. По мнению профессора, многие украинцы вернутся обратно к себе, когда финансовая помощь в странах, которые их приняли, иссякнет. «Если эта молодая и динамичная группа с высоким уровнем человеческого капитала не вернётся, украинцам будет весьма сложно создать сильное и современное государство», — резюмирует он.