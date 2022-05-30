Польский политик призывает закрутить «санкционные гайки» и открыть Украине путь в ЕС

В эпоху украинского конфликта необходимо сделать три вещи: довести до конца антироссийские санкции, продолжить поставлять оружие Киеву и открыть ему путь в ЕС. С этими шагами нельзя медлить, уверен польский политик Павел Коваль. В беседе с Polskie Radio он предрёк утрату Россией имперского статуса и настоятельно посоветовал Шольцу и Макрону не общаться со своим российским коллегой.
В субботу по инициативе канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона состоялся телефонный разговор с главой России Владимиром Путиным, сообщает Polskie Radio. Польский политик Павел Коваль, однако, уверен, что «сейчас не время разговаривать с Путиным на высшем уровне». По его мнению, сам факт того, что западные лидеры с ним общаются, свидетельствует об отсутствии правил, морали, а также «отвественности за преступления».
«Россия сама себя унизила, разрушив свои же правила. У России никто ничего не забирает — это делает она. Я начинаю замечать усталость от войны, особенно на Западе и немного в меньшей степени в Польше», — отметил он.
Коваль уверен, что необходимо закрутить гайки антироссийских санкций, продолжить поставки оружия Украине и открыть ей путь в ЕС. «В каждом из этих случаев на счету время. Если бы в 2008 году к польской делегации, возглавляемой Лехом Качиньским, министром которой был Радослав Сикорский, прислушались и если бы для Грузии и Украины открыли тогда путь в НАТО, сегодня не было бы войны», — объяснил политик
«Россия утратит свой имперский статус, и окружение Путина понимает это, поэтому особенно с самим Путиным никаких разговоров вести не стоит», — резюмировал он.
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