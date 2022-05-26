Польский профессор: Германии не нужна победа Украины — она стремится к тесным отношениям с Россией

Болея за Россию в украинском конфликте, Германия не предаёт НАТО и ЕС, а лишь следует своей исторической традиции. Ведь даже в период холодной войны она стремилась поделить с СССР влияние в Европе, считает польский профессор Павел Сорока. В беседе с Niezalezna он обращает внимание на то, что в этом плане ничего не изменилось — экономические и политические интересы Берлина остались прежними.

В немецкой оппозиции зарождается всё более негативное отношение к правящей коалиции и самому канцлеру Олафу Шольцу. В будущем такая тенденция может вылиться в смену власти в Германии, говорит Niezalezna польский профессор Павел Сорока. «Следует обратить внимание на то, что Германия очень сдержанна в плане своей реакции на российскую агрессию, что свидетельствует о том, что нынешняя коалиция во главе с канцлером Шольцем не желает оказать большую поддержку Украине. Это значит, что они не хотят, чтобы Россия проиграла… Из-за своих собственных экономических интересов. Здесь я имею в виду, прежде всего, эту зависимость от российской энергетики. Это по прежнему действует», — объяснил эксперт.

В беседе он отметил, что, несмотря на то что ранее ХДС сотрудничал с Россией, сегодня он подвергает критике действия канцлера. Такую смену можно объяснить тем, что в настоящее время партия изучает мнение немецкого общества. «Необходимо обращать внимание на настроения и взгляды не только политиков, но и общества, а ведь значительная часть немцев не поддерживает эту политику Шольца в отношении России», — подчеркнул он.

Польский профессор по прежнему уверен что Германия — очень важная страна НАТО, там находятся самые крупные американские силы в Европе, более того, это самая главная страна в ЕС. Именно поэтому такая позиция Германии в отношении России имеет огромные последствия для функционирования самого НАТО. Он не считает, что, желая победы России, Германия предаёт НАТО. «Возможно, это не измена, а создание очень серьёзных расколов, ослабление сплочённости альянса», — объяснил он.

По его мнению, Германия боится поражения России не только по экономическим причинам. Он предлагает вспомнить её политику, особенно периода социал-демократов 70-х и 80-х годов, когда ещё существовал Советский Союз. Также и потом следующие правительства, в том числе правительство Шредёра, делали ставку на близкие отношения с Россией, цель которых заключалась в том, чтобы вместе править Европой. «Несмотря на то что во время холодной войны Германия была в НАТО, а Советский Союз состоял в Варшавском договоре, между ними существовала тенденция к разделу Европы между собой. И сегодня это не изменилось», — резюмировал он.