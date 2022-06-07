Biznes Alert: не строить иллюзий — отказ от «российской бензоколонки» не пройдёт для Запада бесследно
«Нефтяное эмбарго, то есть самый важный элемент шестого пакета санкций, дырявое: под него не подпадает нефтепровод «Дружба», — заявил главный редактор портала Biznes Alert Войцех Якубик. По его словам, нанесённый по России удар уязвим. «Мы пошли на далеко идущие уступки в отношении Венгрии, которая будет зарабатывать потому, что продолжит импортировать российскую нефть <…>. Нас в лице Европейского союза — Польшу и всех тех, кто хотел ужесточения санкций против России, — венгры шантажировали», — посетовал главный редактор. Он подчеркнул, что нефтяное эмбарго повлияет на Россию не настолько сильно, как того хотелось бы.
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