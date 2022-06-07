Biznes Alert: не строить иллюзий — отказ от «российской бензоколонки» не пройдёт для Запада бесследно

Предстоят сложные времена, ведь энергетический кризис уже надвигается, а сразу же за ним следует экономический, уверен аналитик Войцех Якубик. Главный редактор портала Biznes Alert призывает делать сбережения и проводить умную социальную политику, чтобы суметь пережить кризис, который, скорее всего, положит конец «российской бензоколонке».

«Нефтяное эмбарго, то есть самый важный элемент шестого пакета санкций, дырявое: под него не подпадает нефтепровод «Дружба», — заявил главный редактор портала Biznes Alert Войцех Якубик. По его словам, нанесённый по России удар уязвим. «Мы пошли на далеко идущие уступки в отношении Венгрии, которая будет зарабатывать потому, что продолжит импортировать российскую нефть <…>. Нас в лице Европейского союза — Польшу и всех тех, кто хотел ужесточения санкций против России, — венгры шантажировали», — посетовал главный редактор. Он подчеркнул, что нефтяное эмбарго повлияет на Россию не настолько сильно, как того хотелось бы.

Якубик предлагает не строить иллюзий и предвещает энергетический кризис, который, безусловно, скажется на состоянии мировой экономики. «В определённой степени мы в состоянии компенсировать кризис, вызванный Россией. Однако без ограничений, скорее всего, не обойдётся <…>», — подчеркнул он. По его прогнозам, надо будет экономить и помогать самым слабым. Более того, на случай дальнейшей эскалации, которая присуща российской логике, необходимо создать различные формы плановой экономики и нормирования.

«Это тот момент, в котором надо было бы услышать то, что говорят аналитики, и смириться с тем, что энергетический кризис уже надвигается, его видно, и это только начало, а за ним следует экономический кризис», — предупредил главный редактор портала Biznes Alert. «Кризис 2021/2022 года должен завершиться закрытием бензоколонки Владимира Путина. Нам следует продолжать нашу политику, пережить этот кризис, справляться, делая сбережения, и вести умную социальную политику», — резюмировал он.