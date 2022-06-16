NTD: ЕС закупает 110 тысяч доз вакцины от оспы обезьян

13:22
Цены на газ в Европе превысили $1500 за тысячу кубометров
Цены на газ в Европе в ходе биржевых торгов превысили $1500 за 1 тыс. куб. м, следует из данных лондонской биржи ICE.
13:16
МИД России ввёл санкции против 121 гражданина Австралии
МИД России расширил чёрный список по Австралии, включив в него 121 журналиста, представителя силовых структур и бизнеса.
13:15
В «Краснодаре» объявили о подписании контракта с Карповым
«Краснодар» оформил трансфер форварда «Тюмени» Данила Карпова.
13:14
Макрон заявил, что страны ЕС начали помогать Украине в восстановлении финансово
Европейские страны начали оказывать Украине финансовую помощь для восстановления, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
13:01
Набиуллина заявила, что в России не будет запрета на хождение доллара, евро и других валют
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что запрета на хождение доллара, евро или других валют в стране не будет.
13:01
Лавров 7—8 июля примет участие в заседании глав МИД G20
Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в заседании глав МИД G20 7—8 июля. Об этом сообщил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
13:00
Подразделения ЛНР зашли на территорию завода «Азот»
Подразделения Луганской Народной республики зашли на территорию химического комбината «Азот» в Северодонецке, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
12:59
Представитель Бакаева опроверг слова Салиховой о переговорах между игроком и «Спартаком»
Представитель полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева Герман Ткаченко ответил на заявление супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой по поводу переговоров о продлении контракта с его клиентом.
12:59
Фетисов в шутку предложил выкрасть Кубок Стэнли и привезти его в Россию
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал информацию о том, что Национальная хоккейная лига (НХЛ) запретила игрокам привозить Кубок Стэнли в Россию и Белоруссию.
12:53
МИД России: американская военная помощь Киеву представляет угрозу для Украины и Европы
Новый пакет американской военной помощи Киеву представляет угрозу и для Украины, и для Европы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
12:50
В Подмосковье построят завод по производству лифтов
Новый завод по производству лифтов построят в подмосковном Серпухове.
12:49
Пасечник допустил введение смертной казни для трибунала над военными преступниками
Смертная казнь не предусмотрена в Луганской Народной Республике, но для трибунала над военными преступниками, возможно, будет сделано исключение, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
12:48
В Москве рассказали о ходе работ по строительству БКЛ метро
Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что готовность северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро составляет 95%.
12:46
Салихова жёстко высказалась об уходе Бакаева из «Спартака»
Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала подписание контракта воспитанника красно-белых Зелимхана Бакаева с «Зенитом».
12:44
Благодаря центру «Моя работа» почти 8 тысяч москвичей открыли свой бизнес в 2022 году
Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с начала 2022 года почти 8 тыс. самозанятых москвичей открыли свой бизнес при поддержке центра «Моя работа». Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
12:44
Сенатор Ковитиди прокомментировала заявление генерал-майора ВСУ по Крымскому мосту
Сенатор Ольга Ковитиди в беседе с RT прокомментировала заявление генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко, назвавшего Крымский мост целью номер один для уничтожения западным оружием.
12:41
Терапевт Лишин дал советы по организации продуктивного отдыха в рабочий перерыв
Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, как сделать отдых во время рабочего перерыва продуктивным.
12:39
Пушилин заявил о необходимости освободить все русские города на Украине
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о необходимости освободить все русские города на Украине.
12:35
Спиридонов считает, что Бакаев в «Зените» будет сидеть на скамейке запасных
Российский волейболист и болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов прокомментировал переход полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».
12:33
Диетолог Соломатина назвала последствия переедания абрикосов
Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что людям с заболеваниями ЖКТ или сахарным диабетом не стоит злоупотреблять абрикосами.
12:31
Пасечник не исключил размещения миротворцев ОДКБ в Донбассе
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что не исключает возможного размещения миротворческих сил ОДКБ в Донбассе.
12:30
Медведев прокомментировал поездку Макрона, Шольца и Драги в Киев
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал поездку президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги в Киев.
12:26
Польховский объяснил, почему подписал жалобу в прокуратуру на Майгурова
Бывший главный тренер сборной России Валерий Польховский объяснил, почему подписал жалобу в Генеральную прокуратуру России на главу Союза биатлонистов России (СБР) Виктора Майгурова.
12:23
Набиуллина заявила о необходимости сохранения плавающего курса рубля
Центробанк России не считает, что нужно специально ослаблять рубль, курс должен оставаться плавающим, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
12:21
Google оштрафовали на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать данные в России
Мировой суд в Москве оштрафовал Google на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать личные данные пользователей в России.
12:20
В Бразилии выступили против антироссийских санкций
Бразилия против введения антироссийских санкций, так как ограничения нарушают плодотворные экономические связи, заявил бразильский посол в России Родриго де Лима Баэна Соарес.
12:19
Глава РАФ прокомментировал возможное возвращение «Формулы-1» в Россию
Президент Российской автомобильной федерации (РАФ) Виктор Кирьянов ответил на вопрос о возможном возвращении «Формулы-1» в Россию.
12:13
Мурашко: решается вопрос о внесении вакцинации от COVID в национальный календарь прививок
Вопрос о внесении вакцинации от коронавируса в национальный календарь прививок обсуждается. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
12:12
Макрон, Шольц и Драги посетили Ирпень
Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли с визитом в Ирпень в Киевской области.
12:10
НХЛ обнародует результаты расследования о сексуальном насилии со стороны игроков молодёжной сборной Канады
Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн высказался о расследовании случая сексуального насилия с участием игроков молодёжной сборной Канады 2018 года.
12:05
Диетолог Писарева объяснила снижение аппетита в жару
Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, почему в жаркую погоду люди меньше едят.
12:05
Суд в Москве оштрафовал соцсеть Likee за отказ локализовать личные данные россиян
Суд в Москве оштрафовал социальную сеть Likee на 1,5 млн рублей за отказ локализовать личные данные пользователей на территории России.
12:05
Мединский: Украина не желает вести переговоры с Россией в прежнем ключе
Украинская сторона не желает вести переговоры с Россией в прежнем ключе, заявил помощник российского президента Владимир Мединский, глава делегации на переговорах с Киевом.
11:58
«Авангард» презентовал название новой ледовой арены в Омске
Спортивный комплекс, открытие которого пройдёт в сентябре 2022 года, получил официальное название «G-Drive Арена».
11:53
Глава ДНР Пушилин намерен возродить донецкий «Шахтёр» в 2023 году
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил о планах по возрождению донецкого «Шахтёра» на территории ДНР.
11:49
МВД: граждане Украины и Донбасса смогут остаться в России и без разрешительных документов
Граждане Украины, Донецкой и Луганской народных республик могут остаться в России и после 17 августа даже без разрешительных документов, высылка им не грозит, уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
11:47
Минобороны России: высокоточные ракеты поразили на Украине станцию РЭБ и пункты управления
Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что высокоточные ракеты поразили на Украине станцию РЭБ и пункты управления.
11:43
В Москве рассказали о планах по развитию сети постаматов
В столице планируют развить сеть постаматов. Аппараты могут разместить в библиотеках, музеях, фитнес-центрах, поликлиниках, в вестибюлях станций метро, МЦК и МЦД, а также на парковках и ТПУ.
11:41
Глава Минэкономразвития Решетников отметил позитивную динамику по импорту в Россию
Министр экономического развития Максим Решетников, выступая на сессии ПМЭФ «Российская экономика: современные вызовы и точки опоры», отметил позитивную динамику по импорту в Россию.
11:41
Предприниматель Куккоев не исключил замещения IKEA после ухода бренда с российского рынка
Директор компании «Люксорта-Сервис» Константин Куккоев в беседе с радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что в России нишу, которую занимала IKEA, в скором времени смогут занять отечественные мебельные компании.
11:40
Российские подразделения уничтожили более 200 украинских националистов под Николаевом
Российские ракетные войска и артиллерия уничтожили более 200 украинских националистов в Николаевской области, следует из заявления Минобороны России.
11:40
Бураковски о победной шайбе в овертайме: Ничушкин отдал отличный пас
Форвард «Колорадо Эвеланш» Андре Бураковски прокомментировал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом матче финала Кубка Стэнли.
11:35
Заммэра Горловки: все города ДНР перешли на почасовой график водоснабжения
Первый заместитель главы администрации Горловки Павел Калиниченко в беседе с RT рассказал о критической ситуации с водоснабжением в Донецкой Народной Республике.
11:34
Минобороны: российская авиация уничтожила пункт ремонта бронетехники в районе Харькова
Авиация ВС России уничтожила пункт ремонта бронетехники в районе Харькова.
11:33
Губерниев: Кержаков создал симпатичную команду — «Пари НН»
Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал уход Александра Кержакова с поста главного тренера «Пари Нижний Новгород».
11:32
В России за сутки госпитализировали 1442 человека с коронавирусом
За сутки в России госпитализировали 1442 человека с коронавирусом, накануне в больницы попали 1989 пациентов с COVID-19.
11:30
«Чемпионат»: Крицюк подпишет контракт с португальским клубом после ухода из «Зенита»
Вратарь Станислав Крицюк перейдёт в португальский клуб после ухода из «Зенита».
11:28
Пушилин назвал небезосновательными слухи о возможном признании ДНР Сирией
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что слухи о возможном признании ДНР со стороны Сирии небезосновательны.
11:22
В результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ загорелись два дома
Из-за обстрела со стороны украинских войск в Донецке загорелись два дома.
11:17
Канчельскис: если Бакаев поцелует эмблему «Зенита», он будет выглядеть глупо
Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал решение Зелимхана Бакаева подписать контракт с «Зенитом».