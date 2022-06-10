Sky News: британские власти хотят ежегодно повышать на год возрастной ценз на покупку сигарет

Британское правительство рассматривает вопрос о том, чтобы ежегодно повышать на один год возрастной ценз на покупку табачных изделий, сообщает Sky News. Таким образом, как отмечает канал, власти хотят, по сути, создать поколение, которому будет запрещено приобретать сигареты.

Давайте послушаем подробности касательно нашей срочной новости о том, что правительство поручило провести анализ вопроса о курении и рекомендовало каждый год повышать в Англии законный возраст, необходимый для покупки сигарет, на один год.



Переключаемся на студию службы новостей, где нас уже ждёт Мадлен Рэтклифф с деталями по этой теме. Мадлен, расскажите нам об этом поподробнее.



МАДЛЕН РЭТКЛИФФ, корреспондент Sky News: Да, это радикальные решения, которые были получены в результате независимого анализа, проведённого по заказу министра здравоохранения Саджида Джавида в рамках усилий по сокращению в Англии числа курильщиков. В настоящий момент их около 6 миллионов человек.



И главной темой, конечно же, стал вопрос о ежегодном повышении на один год возрастного ценза для курильщиков. Изначально полагали, что возраст, при которым вы сможете законно покупать сигареты, возможно, будет повышен до 21 года. Но они не пойдут по этому пути. Вместо этого они будут следовать модели, введённой в Новой Зеландией, которую активно хвалили за её антитабачные законы. Возраст будет ежегодно повышать на один год, что, по сути, создаст поколение людей, которым будет не позволено покупать сигареты. Такова главная тема.



Другой вопрос состоит в том, что в целом среди 15 рекомендаций есть четыре ключевые. Одна из них касается огромной суммы денег, 125 миллионов фунтов в год, которые будут инвестироваться в программу отказа от курения к 2030 году. Идея тут такова: они хотят снизить долю курильщиков в Британии приблизительно до 5% населения. По сути, это отказ от курения.



На это выделят огромные средства, которые, вероятно, будут получены посредством сборов с табачных компаний в рамках принципа «загрязнитель платит». Эти деньги затем будут вложены в Национальную службу здравоохранения. В частности, одна из масштабных рекомендаций — третья ключевая — призывает перейти с сигарет на вейпинг и электронные сигареты, а также предоставлять больше информации о выгодах этого перехода и, разумеется, о всех остальных услугах, предоставляемых Национальной службой здравоохранения через различные подразделения и структуры для того, чтобы вдохновить людей на курение*.



Ряд других рекомендаций тоже представляют реальный интерес. Тут и идея о том, что розничным торговцам, возможно, потребуется особая лицензия на продажу табачных изделий, и идея о повышении пошлин на табачные изделия. Придумано это для того, чтобы людям стало сложнее курить.



Разумеется, это служит лишь дополнением к самой ключевой рекомендации о ежегодном повышении на год возрастного ценза для курильщиков. Однако сейчас по всем этим рекомендациям должны быть проведены консультации, прежде чем они со временем станут политическими решениями.



Дата публикации 09 июня 2022 года.



* так сказано в оригинале (прим. RT)