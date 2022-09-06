Вагенкнехт: антироссийскими санкциями Германия уничтожает свою промышленность и средний класс

«Экономические санкции разрушают нас, а не Россию, поэтому экономическая война должна быть закончена», — считает политик Левой партии Сара Вагенкнехт. По её словам, совершенно очевидно, что санкции не ведут к прекращению войны на Украине. Более того, они наносят ущерб в основном Германии и Европе, в то время как «Газпром» получает рекордные прибыли. «Мы уничтожаем нашу промышленность и наш средний класс, это же безумие!» — возмутилась Вагенкнехт в интервью T-Online.

«Демонстрации и протесты против политики федерального правительства крайне необходимы», — считает политик Левой партии Сара Вагенкнехт. В интервью T-Online она пояснила, что сейчас, когда цены на газ демонстрируют взрывной рост, как и стоимость топлива, электричества и продуктов питания, а правительство не только ничего не делает, но и добавляет к этому газовый сбор, люди должны защищаться от этого социального игнорирования.

По её словам, предлагаемый Берлином пакет помощи не избавит население даже от части дополнительных расходов. Односемейному дому с газовым отоплением в следующем году может понадобиться до €12 тыс. за отопление и горячую воду, обычной квартире — более €5 тыс. «Кто будет платить за это? — спрашивает Сара Вагенкнехт. — Теперь ясно, что экономические санкции наносят ущерб в основном Германии и Европе, в то время как «Газпром» получает рекордные прибыли».

Как отмечает T-Online, согласно Основному закону, избранные члены парламента в Германии «подчиняются только своей совести». С точки зрения Вагенкнехт, демократическое правительство должно в первую очередь действовать от имени и в интересах своих избирателей. Иначе зачем людям вообще ходить на выборы?

Сара Вагенкнехт уверена, что зелёные тоже вряд ли пришли бы к власти, если бы вывесили плакаты в духе «мы ввергнем миллионы людей в нищету и уничтожим промышленность Германии, якобы чтобы наказать Путина». Как подчеркнула политик левых в интервью изданию, «экономические санкции разрушают нас, а не Россию, поэтому экономическая война должна быть закончена».

Миллионы людей в Германии, скорее всего, будут счастливы, когда их расходы на электроэнергию снова снизятся, считает она. «Российская компания «Газпром» сейчас получает рекордную прибыль. И совершенно очевидно, что санкции не ведут к прекращению войны на Украине», — отметила Вагенкнехт. На замечание журналиста о том, что они сильно ослабят Россию в долгосрочной перспективе, если будут продолжены, она отреагировала со скепсисом.

«Газпром» использует свои прибыли для строительства дополнительных газопроводов в Китай. Экспорт нефти в Азию уже вырос в несколько раз. «Россия не нуждается в Западе для продажи своего сырья. Но немецкая промышленность разоряется без дешёвых источников энергии. А кто выигрывает от спора других? США, чья индустрия гидроразрыва пласта сейчас приносит 200 миллионов долларов прибыли с каждого танкера со сжиженным газом, а они сами переживают реиндустриализацию, поскольку всё больше компаний переносят рабочие места из Европы за границу, потому что газ и электричество там во много раз дешевле. Мы уничтожаем нашу промышленность и наш средний класс, это же безумие!» — негодует Сара Вагенкнехт в интервью T-Online.

На вопрос журналиста о том, неужели лучше заключить сделку с Россией по газу — «и просто подождать и посмотреть, в какую страну Путин вторгнется в следующий раз», политик Левой партии ответила встречным вопросом: «Лучше заключить сделку с Турцией, Саудовской Аравией или США, которые также бомбят и убивают в других странах в нарушение международного права, причём эти преступления никогда не наказываются санкциями?»

«Мы сами себя разоряем, а Россия благодаря взрывному росту цен зарабатывает больше, чем раньше. Путин смеётся над нами во весь голос», — добавила Вагенкнехт. Она уверена, что война на Украине может быть прекращена только путём переговоров. На Путина, по её мнению, следует оказать давление, чтобы он согласился на разумный компромисс, — но Запад и Украина не пытаются этого сделать.

Россия — ядерная держава, и забывать об этом не следует. «И если вы будете настаивать на том, чтобы прогнать русских из Крыма, то эта ужасная война будет продолжаться вечно, — сказала Вагенкнехт в интервью T-Online. — Россияне держат свой Черноморский флот в Крыму уже несколько десятилетий, и они не отдадут его. Хочет ли кто-то пожертвовать десятками тысяч, может быть, сотнями тысяч жизней ради совершенно нереальной цели?»

Она призывает Европу самостоятельно решить, в какой степени поддерживать украинское правительство. «Европа не заинтересована в дальнейшем развитии военных действий, и мы должны ясно дать это понять Зеленскому. Необходимо провести переговоры», — настаивает политик немецких левых в интервью T-Online.