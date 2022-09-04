DWN: антироссийские санкции Запада стали благословением для Турции и сблизили её с Россией

Антироссийские санкции Запада стали для Турции неожиданным шансом и настоящим благословением, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Приток туристов и эмигрантов из России, а также увеличение турецкого экспорта обеспечило страну иностранной валютой, столь необходимой для поддержания слабой лиры. Но, действуя в обход штрафных мер Запада, Анкара сама рискует оказаться под санкциями, предостерегают эксперты.

Из-за боевых действий на Украине Запад принял против России жёсткие санкции, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Торговля была сильно ограничена, предприятия ушли из страны. Возникшая из-за этого брешь стала для Турции неожиданным шансом, которым прагматичный президент Реджеп Тайип Эрдоган не преминул воспользоваться, что сблизило его с Москвой.

Российские туристы и эмигранты толпами повалили в Стамбул и на турецкие пляжи, продолжает немецкое издание. Богатые россияне начали скупать там недвижимость. В том числе и потому, что они увидели в этой стране безопасную гавань для своих денег. С начала боевых действий на Украине турецкий экспорт в Россию вырос на 60%. Это произошло в том числе и потому, что некоторые западные компании, которым санкции мешают вести дела в России, используют Турцию как посредника для экспорта своих товаров.

Нейтральная позиция Анкары в украинском конфликте принесла ей не только экономическую выгоду, но стала и успешным политическим ходом со стороны Эрдогана. Для Турции этот кризис стал по сути спасением. Неожиданный приток иностранных денег стал благословением, ведь без него рухнула бы национальная валюта лира.

Инфляция в Турции составляет 80%. Но несмотря на это местный Центробанк объявил в августе о понижении ключевой процентной ставки с 14% до 13%. Эрдоган хочет понизить стоимость кредитов для того, чтобы простимулировать экономику и увеличить свои шансы на победу на следующих выборах. Но мягкая денежная политика только ускорила инфляцию. С 2018 года лира потеряла три четверти своей стоимости по отношению к доллару.

Турции срочно нужна иностранная валюта, чтобы поддержать лиру, скупая её на финансовых рынках. В последние месяцы местный Центробанк, возможно, потратил на это десятки миллиардов долларов. Россия же напротив купается в валюте, которую получает за экспорт энергии. Турецкие же поставки в Россию позволяют Эрдогану увеличить валютные резервы страны.

И всё это получается исключительно благодаря возможности обходить западные антироссийские санкции, отмечает издание. У Запада такая стратегия Анкары вызывает возмущением. Аналитики предостерегают Турцию, что и она рискует оказаться под санкциями, если перегнёт палку. Но у Эрдогана есть дела поважнее. Ему нужно победить на выборах, и для этого он готов пойти на крайние меры, заключает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.