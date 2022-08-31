Daily Sabah: Россия заняла второе место по количеству туристов в Турции за первое полугодие

Благодаря активному росту потока европейских туристов популярный турецкий курорт Анталья переживает «лучшие дни» с момента начала пандемии COVID-19, пишет Daily Sabah. Статистика показывает, что количество иностранных отдыхающих, и особенно туристов из Европы, продолжает постоянно увеличиваться, помогая туристическому сектору Турции оправиться от негативных последствий пандемии.

«Великобритания находится на пути к тому, чтобы стать основным рынком. Британский рынок значительно восстановился. В этом году мы уже приняли в Анталье почти миллион британских гостей. Это чрезвычайно важно», — рассказал Ягджи.



Он также подчеркнул, что Турция принимает значительные усилия по диверсификации рынков. «Наша главная цель — увеличить количество туристов на других рынках, таких как Польша, Нидерланды и Бельгия. Сейчас мы переживаем период, когда наши ключевые стратегии, разработанные до пандемии, вновь возродились», — пояснил Ягджи.

По словам главы Средиземноморской ассоциации туристических отельеров и инвесторов (AKTOB) Эркана Ягджи, в этом летнем сезоне наблюдается «бум спроса», который накапливался за период пандемии. «Если посмотреть статистику с января по сегодняшний день, мы уже достигли 90-95 процентов от показателей 2019 года в высокий сезон. Если так будет продолжаться и дальше, мы сможем приблизиться к цифрам 2019 года», — отметил Ягджи.В 2019 году количество иностранных отдыхающих в Анталье достигло рекордного показателя — 16 млн человек, и это было названо «лучшим туристическим сезоном за всю историю», отмечается в статье. Однако вскоре последовал резкий спад, вызванный охватившей весь мир пандемией коронавирусной инфекции.Статистика за этот год показывает, что на данный момент популярный средиземноморский курорт в Турции посетили около 8,5 млн иностранцев — для сравнения, за весь 2021 год здесь побывало 9 млн туристов, пишет Daily Sabah.По словам экспертов, заметный подъём в этом году был связан с ростом потока туристов из Европы, особенно из Германии и Великобритании. Кроме того, увеличилось количество россиян, которые выбирают Турцию из-за ограничений на полёты в другие страны на фоне санкций.



В целом с января по июль этого года Турция уже привлекла более 23 млн иностранных посетителей. Согласно официальным данным, этот показатель увеличился за год на 128%, что побудило правительство поставить амбициозную цель по привлечению доходов от туризма в размере $37 млрд, говорится в статье.



Несмотря на опасения по поводу негативных для туризма последствий российской спецоперации на Украине и последовавших за этим санкций, в прошлом месяце правительство Турции повысило цели на конец года — до 47 млн туристов и $37 млрд доходов. Ранее эти цифры составляли 45 млн посетителей и $35 млрд, поясняется в статье.



Турецкое правительство надеется, что туризм в этом году сможет вновь повторить или превзойти рекордные показатели 2019 года, когда в стране побывало около 52 млн посетителей (в том числе около 7 млн россиян и 1,6 млн украинцев), которые принесли турсектору доход в размере $34 млрд.



Однако после этого в 2020 году последовал резкий спад, связанный с пандемией и массовыми санитарными ограничениями. В прошлом году меры по борьбе с COVID-19 были частично смягчены, благодаря чему количество иностранных посетителей в 2020 году выросло на 94,1% и составило 24,7 млн человек. В свою очередь, доходы от туризма также удвоились и достигли почти $25 млрд, хотя это всё ещё значительно ниже уровня, зафиксированного в 2019 году.



При этом наиболее активными в прошлом году были российские и украинские туристы, отмечается в статье. Россия в 2020 году заняла первое место — оттуда приехало 4,7 млн ​​человек, что составило около 19% от всех иностранных туристов, посетивших Турцию. В то время как Украина была на третьем месте — оттуда прибыло 2,1 млн человек, то есть 8,3% от общего количества отдыхающих.



Что касается статистики за этот год, согласно данным Министерства культуры и туризма, с января по июль 2022 года главным рынком сбыта туристических услуг для Турции стала Германия — она обеспечила уже 2,99 млн посетителей. На втором месте сейчас находится Россия — 2,2 млн туристов. А на третье вышла Великобритания, откуда прибыло 1,8 млн человек.



Эти позитивные тенденции способствовали тому, что в турсекторе исчезли панические ожидания, которые наблюдались в начале сезона на фоне обострения международной обстановки, рассказал глава Kemer Promotion Foundation Волкан Йорулмаз. Кемер — один из самых популярных районов провинции Анталья, и количество туристов здесь тоже продолжает расти.



Как полагает Йорулмаз, в целом до конца года Анталью может посетить до 12 млн туристов. Он также отметил, что нынешний летний сезон был продлён отчасти из-за диверсификации рынка и что ноябрь в этом году, как ожидают туроператоры, тоже будет довольно оживлённым.



По его словам, заметный рост спроса на европейских рынках позволил Турции в определённой степени компенсировать потери, связанные с конфликтом на Украине. «Серьёзно увеличилось число польских, чешских, сербских, немецких и британских туристов. В этом году мы увидели, что мы должны развивать туризм не только на базе Украины и России и что этого действительно можно добиться. Необходимо это продолжать», — подчеркнул Йорулмаз.