Die Zeit: немецкий бизнесмен предрёк Германии дефицит туалетной бумаги

В условиях неопределённости, которую сейчас переживает Германия, многие товары в разных отраслях могут стать дефицитными. Как рассказал в интервью Die Zeit производитель бумаги Юрген Шаллер, нехватка российского газа может сказаться и на бумажной промышленности, выпускающей самую разную продукцию, от газет и упаковок для макарон до туалетной бумаги.

Если в ближайшие месяцы в Германию будет поступать меньше российского газа, это также повлияет на отрасль, которая производит книжные страницы, упаковку для макарон и туалетную бумагу, — на бумажную промышленность, пишет немецкая газета Die Zeit.

С четверга газ снова пошёл по российскому газопроводу «Северный поток — 1», хотя и в сокращённом объёме. Председатель правления Баварской ассоциации бумажного производства и управляющий директор баварской бумажной фабрики Carl Macher Юрген Шаллер не испытал настоящего облегчения в связи с возобновлением поставок. «Для меня кризис ещё не закончился. Газ по-прежнему может стать дефицитным. Я действительно задаюсь вопросом, не играет ли Россия с Европой», — заявил он в интервью Die Zeit.

Если бумажная промышленность будет вынуждена остановить производство, это повлияет на множество сфер жизни. По словам Шаллера, бумага присутствует почти повсеместно. Большинство людей первым делом вспоминают, что на ней печатаются газеты. «Но мы также говорим об упаковочной бумаге, которая необходима для хранения или транспортировки продуктов питания. Даже лекарства упаковываются в картон с вложенным в него вкладышем. Но картон также используется во многих гигиенических товарах — например, в туалетной бумаге», — рассказывает председатель правления Баварской ассоциации бумажного производства.

Бумажное производство требует большого расхода электроэнергии, потому что оно подразумевает использование воды, электричества, тепла, а также работу персонала. Технологический процесс отработан и чётко выверен, его нельзя изменить быстро. На данный момент никто не может сказать, что будет с бумажной промышленностью, если российский газ не будет поступать в Германию в должном объёме на протяжении долгого времени. «Нам приходится рассчитывать на то, что в какой-то момент поставки газа для нашей промышленности будут ограничены. Я думаю, что потом мы должны будем немного снизить обороты», — предполагает Юрген Шаллер. Однако сделать это непросто. «Производящая бумагу машина может сократить производство до определённой степени только за счёт более медленного производства. Вопрос в том, будет ли это экономически выгодно для компаний», — сомневается он.

Если бумажная промышленность должна будет обходиться 30% от обычного количества газа, его компании, вероятно, придётся отключить станок на несколько дней. Выключение и повторный запуск займёт много времени, но это возможно. «Однако тогда нам, вероятно, придётся говорить о переходе на неполную занятость. В моей компании многие работники уже очень обеспокоены. Я не могу их винить. Потому что если мы можем производить только 50 или 60 процентов, то бизнес для нас не имеет смысла. Если честно, я тоже волнуюсь», — признался управляющий директор баварской бумажной фабрики в интервью Die Zeit.

Кредиты и субсидии от государства не решат проблему в долгосрочной перспективе. Если газа не будет в течение длительного времени, вся отрасль может оказаться парализована. «Это, конечно, будет непросто — как и для экономики Германии в целом», — уверен Шаллер.

По его мнению, называть нынешнюю проблему «газовым кризисом» было бы неправильно. По сути, речь идёт об энергетическом кризисе — «и это потому, что правительство так и не взяло на себя обязательства по долгосрочной устойчивой и надёжной концепции энергетического перехода, чтобы надёжно обеспечить население и экономику устойчивой энергией». Как напомнил Шаллер, цены на энергоносители росли ещё до того, как возникли проблемы с российским газом. Он также подчеркнул, что никогда не понимал, почему в нынешней ситуации правительство так настаивало на отключении трёх атомных электростанций, которые всё ещё подключены к сети.

«Если энергия становится всё дороже и дороже, это проблема для нашей промышленности. Меня всегда раздражало, что нам приходится постоянно адаптироваться. Много лет назад они говорили, что мы должны перейти на газ, поскольку он выбрасывает меньше углекислого газа, чем такие источники энергии, как уголь или нефть. Это показалось хорошей идеей, к тому же в то время это было дешевле. Но теперь ситуация вдруг снова изменилась — и у нас появилась проблема. Сейчас мы не можем быстро перейти на другой устойчивый источник энергии, такой как водород, потому что для этого нет технических и экономических предпосылок», — разъясняет представитель бумажной промышленности Германии в интервью Die Zeit.

Шаллер подчеркнул, что в профессии предпочитает быть оптимистом и не хочет пускаться в умозрительные дискуссии, однако заявил, что «считает весьма вероятным, что дефицит газа в какой-то момент возникнет». У Германии есть некоторое количество газа в хранилищах, но никто не знает, как долго продлится нынешняя ситуация. При этом его компания не может как следует подготовиться к нехватке газа, потому что не имеет возможности перейти на другой источник энергии.

По замечанию издания, в последние годы многие производители бумаги перешли с угля на газ. Кроме того, некоторые компании сейчас переходят на нефть или возвращаются к старым электростанциям, работающим на угле, — несмотря на то что это очень вредно для климата. Однако, по словам Шаллера, для его производства нефть — не вариант. Это связано со сроками поставок и доступностью: сейчас нет возможности получить необходимое для этого оборудование.

Безусловно, все компании изучают возможность возобновления работы угольных электростанций, соглашается он. «На нашем заводе это невозможно, потому что мы закрыли нашу угольную электростанцию 30 лет назад, чтобы использовать вместо неё газ — кстати, также потому, что я считал правильным, что наш завод должен выбрасывать меньше углекислого газа. Но если бы у меня был выбор сейчас, для меня это уже не имело бы значения, — признаётся производитель бумаги. — Я понимаю тех, кто сейчас предпочитает полагаться на уголь, чтобы остаться на рынке. Для нас это вопрос выживания. Поэтому для меня защита климата имеет второстепенное значение — по крайней мере, на данный момент».

Как подчёркивает Die Zeit, покупать бумагу за рубежом в случае её нехватки внутри страны Германия не сможет — мощностей других стран для этого недостаточно. Германия является крупнейшим европейским местом производства бумажной продукции и занимает в этой отрасли четвёртое место в мире. Ежегодно здесь производится более 20 млн тонн — следом идёт Швеция с 9 млн тонн.

На вопрос о том, может ли туалетная бумага действительно стать дефицитным товаром в Германии, Шаллер отметил, что «в условиях неопределённости, которую мы сейчас переживаем, многие продукты могут стать дефицитными — в том числе и в других отраслях».