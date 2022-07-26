Euroactiv: «хранилища переполнены» — Польша не собирается ограничивать себя в газе ради остального ЕС

Не стоит призывать Польшу сократить потребление газа, ссылаясь на европейскую солидарность, которой ей не отнять, ведь она больше всех помогает Украине во время кризиса, заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва. По её словам, у Польши, в отличие от многих стран ЕС, всё хорошо с газом, и она не будет следовать написанным впопыхах ограничениям Европейской комиссии.

Согласно представленному в прошлую среду плану ЕС, с 1 августа до конца марта следующего года государства-члены сократят потребление газа на 15%. Сегодня ответственные министры отдельных стран рассмотрели предложение Еврокомиссии на внеочередной сессии Энергетического совета ЕС, сообщает Euroactiv.

В ходе вчерашней пресс-конференции, однако, министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что польские газохранилища заполнены. «Наши поставки надёжны, все потребности удовлетворяются, в отличие от 11 стран ЕС — которые уже сегодня ввели ограничения — у нас нет, и нам не нужны никакие ограничения», — объяснила она.

Предложение Европейской комиссии польский министр называет своего рода механизмом газовой солидарности. «Уж точно не Польшу учить солидарности, мы тот пример, который во время войны, в первые дни войны, но и на протяжении всего конфликта, проявляем эту солидарность в каждый момент, ежедневно», — подчеркнула Анна Москва.

По её словам, с польской точки зрения, попытка ЕС навязать обязательные механизмы сокращения потребления газа категорически неприемлема. «Государствам сложно дать своё согласие на предписанное сокращение [потребление] газа, не зная, какой будет следующая зима, и не обеспечив заранее свои интересы», — добавила она.

Одновременно польский министр заявила о готовности страны обсуждать механизмы добровольной экономии в отдельных странах по примеру деятельности Международного энергетического агентства, которое, призывая государства экономить, представляет им пакет предложений.

«Сложно обсуждать обязательные механизмы, подготовленные за несколько дней, можно сказать, впопыхах Еврокомиссией, которая фактически вынуждает государства идти на принудительные сокращения… Мы не можем с этим согласиться, и не только мы. Греция, Испания, Португалия, Кипр и Мальта выступают также против таких решений», — обратила внимание она.