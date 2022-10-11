kresy.pl Оригинал

Замминистра обороны Польши: мы передали много техники Украине, поэтому надо быстро довооружиться

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В следующем году Польша потратит «круглую сумму» — 3% ВВП — на свои вооружённые силы, заявил замглавы национальной обороны страны Войцех Скуркевич. Такие траты замминистра объясняет сложной ситуацией за восточной границе и большими пожертвованиями техники украинской стороне. Эти пробелы, по его мнению, надо восполнить уже не постсоветской, а современной техникой, которая сможет гарантировать безопасность страны, сообщает Kresy.
Замминистра обороны Польши: мы передали много техники Украине, поэтому надо быстро довооружиться
AP
Замглавы Министерства обороны Польши Войцех Скуркевич рассказал про масштабы расходов на оборону страны в следующем году, включая закупку вооружений. По его словам, это будет «круглая сумма». Проект бюджета Министерства национальной обороны Польши на 2023 год предполагает 97 млрд. 445 млн злотых, что равнозначно 3% от ВВП страны. Более того, в связи с новым законом о защите родины министерство может рассчитывать на средства из Фонда поддержки вооружённых сил — лимит на 2023 год составляет 40 млрд. злотых, пишет Kresy. 
 
Портал объясняет, что речь идёт о необходимости дополнительного оснащения польской армии после того, как Варшава направила значительное количество военной техники украинской стороне в этом году. «В связи с ситуацией за нашей восточной границей и после того, как Польша пожертвовала Украине технику, особенно постсоветскую… сегодня мы должны в первую очередь действовать таким образом, чтобы довооружить польскую армию, чтобы техника, поступающая в польскую армию, была современной», — рассказал Войцех Скуркевич.  
 
Kresy напоминает, что в апреле этого года в Польше вступил в силу закон о защите отечества. Согласно его положениям численность Войска польского должна быть увеличена до 250 тыс. профессиональных солдат и 50 тыс. солдат территориальной обороны. За последние 6 лет Польше удалось увеличить численность своей армии на 17 тыс. человек. Если этот темп сохранится, то Польша сможет достичь желаемой цифры лишь через 48 лет.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
kresy.pl Польша Европа
теги
армия безопасность военная техника вооруженный конфликт Польша Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Лента новостей RT

Новости партнёров