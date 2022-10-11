Замминистра обороны Польши: мы передали много техники Украине, поэтому надо быстро довооружиться

В следующем году Польша потратит «круглую сумму» — 3% ВВП — на свои вооружённые силы, заявил замглавы национальной обороны страны Войцех Скуркевич. Такие траты замминистра объясняет сложной ситуацией за восточной границе и большими пожертвованиями техники украинской стороне. Эти пробелы, по его мнению, надо восполнить уже не постсоветской, а современной техникой, которая сможет гарантировать безопасность страны, сообщает Kresy.
Замглавы Министерства обороны Польши Войцех Скуркевич рассказал про масштабы расходов на оборону страны в следующем году, включая закупку вооружений. По его словам, это будет «круглая сумма». Проект бюджета Министерства национальной обороны Польши на 2023 год предполагает 97 млрд. 445 млн злотых, что равнозначно 3% от ВВП страны. Более того, в связи с новым законом о защите родины министерство может рассчитывать на средства из Фонда поддержки вооружённых сил — лимит на 2023 год составляет 40 млрд. злотых, пишет Kresy.
Портал объясняет, что речь идёт о необходимости дополнительного оснащения польской армии после того, как Варшава направила значительное количество военной техники украинской стороне в этом году. «В связи с ситуацией за нашей восточной границей и после того, как Польша пожертвовала Украине технику, особенно постсоветскую… сегодня мы должны в первую очередь действовать таким образом, чтобы довооружить польскую армию, чтобы техника, поступающая в польскую армию, была современной», — рассказал Войцех Скуркевич.
Kresy напоминает, что в апреле этого года в Польше вступил в силу закон о защите отечества. Согласно его положениям численность Войска польского должна быть увеличена до 250 тыс. профессиональных солдат и 50 тыс. солдат территориальной обороны. За последние 6 лет Польше удалось увеличить численность своей армии на 17 тыс. человек. Если этот темп сохранится, то Польша сможет достичь желаемой цифры лишь через 48 лет.
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