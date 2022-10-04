«В одиночку — ни за что»: Польша не станет разрывать дипотношения с Россией без союзников
Замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что сегодня польско-российские дипломатические отношения в целом заморожены, потому что нет контактов, за исключением встреч, когда посла РФ в Варшаве Сергея Андреева вызывают в польский МИД. Одновременно он объяснил TVN24, что объявлять российского посла персоной нон грата польской стороне пока нет никакого смысла. «Такие символические жесты иногда могут быть очень интересны и существенны для общественного мнения, но они по своей сути ничего не меняют. Если, однако, мы передадим больше «Крабов» или американцы направят большее количество HIMARS на Украину, это изменит ситуацию. А от того, будет ли посол Андреев в Варшаве или нет, ситуация на фронте мало поменяется», — добавил замглавы МИД.
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