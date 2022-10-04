«В одиночку — ни за что»: Польша не станет разрывать дипотношения с Россией без союзников

Красные линии вызывают плохие ассоциации. Их не стоит проводить и в отношении России, потому что потом западным дипломатам приходится объясняться, заявил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач. В интервью TVN24 он рассказал, что Польша более сосредоточена на оказании помощи Украине, нежели на разрыве дипотношений с Россией и объявлении посла персоной нон грата.

Замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что сегодня польско-российские дипломатические отношения в целом заморожены, потому что нет контактов, за исключением встреч, когда посла РФ в Варшаве Сергея Андреева вызывают в польский МИД. Одновременно он объяснил TVN24, что объявлять российского посла персоной нон грата польской стороне пока нет никакого смысла. «Такие символические жесты иногда могут быть очень интересны и существенны для общественного мнения, но они по своей сути ничего не меняют. Если, однако, мы передадим больше «Крабов» или американцы направят большее количество HIMARS на Украину, это изменит ситуацию. А от того, будет ли посол Андреев в Варшаве или нет, ситуация на фронте мало поменяется», — добавил замглавы МИД.

На вопрос телеканала, существует ли какая-то тонкая красная линия, которую европейские дипломатии начертили для возможного разрыва отношений с Россией, Марчин Пшидач ответил следующее: «Красные линии вызывают плохие ассоциации… Чаще всего начерченные красные линии впоследствии нарушаются, и многим западным дипломатам проходится объяснять, почему эта красная линия не была такой уж красной, как это казалось ранее».

В беседе он также ясно дал понять, что самостоятельно Польша не станет разрывать отношения с Россией. «На настоящем этапе Польша действует по принципу: мы выдворяем и будем наблюдать за тем, что произойдёт. Если мы все договоримся на европейском уровне, что так следует поступить, что надо разорвать все возможные контакты с российскими дипломатами, то Польша, конечно, так и поступит», — заверил замминистра. «Однако не может дойти до того, чтобы только Польша выполняла такие действия, а немцы и французы продолжали разговаривать с россиянами», — предупредил он.