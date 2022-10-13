Radio Zet: польский генерал посоветовал Киеву наносить удары по территории России
«Лучшая форма защиты — это нападение. Если кто-то об этом забывает, то он зачастую проигрывает. Мы должны создать такие условия, чтобы украинцы смогли защищаться, нападая», — заявил в интервью Radio Zet генерал запаса Мирослав Ружаньский. Польский военный указал на базы снабжения и пути сообщения, которые россияне якобы используют в военных целях. «Я бы их атаковал», — подчеркнул он. По его мнению, именно так и должны поступать украинцы, ведь Владимир Путин — это тот политический лидер, который понимает только нарратив силы.
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