Polskie Radio: всё меньше нефти из России — Польша делает ставку на другие направления

14:16
Шишкина высказалась о награждении без флага и гимна России на Олимпиаде-2020 в Токио
Трёхкратная олимпийская чемпионка в группах по синхронному плаванию Алла Шишкина высказалась о награждении без флага и гимна России на Олимпийских играх 2020 года в Токио.
14:15
Адвокат заявил о закрытии дела ректора РАНХиГС Мау
Адвокат Алексей Дудник заявил, что уголовное дело о мошенничестве в отношении ректора РАНХиГС Владимира Мау закрыто.
14:09
В Иране заявили, что потолок цен на российскую нефть может повлиять на выборы в США
Заместитель министра нефти Ирана Ахмад Асадзаде заявил, что потолок цен на российскую нефть может повлиять на выборы в США.
14:04
КДК оштрафовал «Краснодар» по итогам матча с «Ростовом» за неподобающее поведение команды
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Краснодар» по итогам матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (3:2).
14:03
Нейропсихолог Хвингия рассказала, что краткие перерывы в работе помогут избежать выгорания
Нейропсихолог, клинический психолог Ирина Хвингия рассказала, как избежать переутомления и выгорания на работе.
14:01
Сенатор Клишас назвал незаконными повальные «облавы» полицейских на призывников
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас назвал незаконными повальные «облавы» полицейских на призывников.
14:01
Музей «Бородинская битва» проведёт экскурсии в честь своего 60-летия
Музей-панорама «Бородинская битва» подготовил программу «День панорамы» в честь своего 60-летия. Она запланирована на 16 октября.
14:00
Врач Тамаева напомнила, что неправильное питание может привести к проблемам со здоровьем
Главный врач маммологического центра Фатима Тамаева рассказала, что неправильное питание часто приводит к ожирению и другим проблемам со здоровьем.
14:00
Метеоролог Шувалов спрогнозировал хорошую погоду на выходных в Москве
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, какая погода ожидается в Москве и в Московской области в выходные.
13:57
Военный комиссариат Москвы высказался по поводу сообщений о вручении повесток возле метро
Военный комиссариат Москвы заявил, что сообщения о вручении повесток о призыве по частичной мобилизации возле станций метро не соответствуют действительности.
13:52
Сёмин прокомментировал назначение Нагорных председателем совета директоров «Локомотива»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал назначение Юрия Нагорных председателем совета директоров московского клуба.
13:52
Тренер по фитнесу Новикова дала советы желающим заняться бегом
Тренер по фитнесу Полина Новикова дала рекомендации тем, кто решил начать бегать.
13:48
Тихонов поздравил Майгурова с переизбранием на пост главы СБР
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал переизбрание Виктора Майгурова на пост главы Союза биатлонистов России (СБР).
13:46
Марочко заявил об отходе ВСУ в западную и северо-западную часть Артёмовска
Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил об отходе ВСУ в западную и северо-западную часть Артёмовска.
13:46
Учения НАТО по ядерному сдерживанию «Стойкий полдень» пройдут с 17 по 30 октября
Учения НАТО по ядерному сдерживанию «Стойкий полдень» пройдут с 17 по 30 октября. В Североатлантическом альянсе заявили, что боевое оружие в учениях использоваться не будет.
13:44
Гастроэнтеролог Неронов посоветовал пожилым есть больше отварных и тушёных овощей
Врач-гастроэнтеролог доктор медицинских наук Владимир Неронов посоветовал пожилым людям уделять повышенное внимание рациону для сохранения здоровья и для долголетия.
13:39
Коблова: надо тренироваться так, чтобы в случае просчёта судей быть на голову выше
Серебряная призёрка Олимпийских игр 2016 года в Рио по вольной борьбе Валерия Коблова высказалась об ошибках судей.
13:39
Путин рассказал о попытках помешать связям России и стран Центральной Азии
Президент России Владимир Путин заявил о попытках извне помешать связям России и государств Центральной Азии.
13:38
Победитель «Маски» Анатолий Цой рассказал о своём участии в шоу
Певец и автор песен, бывший участник группы MBAND, победитель проекта «Маска» Анатолий Цой поделился эмоциями от участия в проекте.
13:37
Специалист в сфере туризма Марышкин назвал необычные места для путешествий по России осенью
Генеральный директор туроператора «Территория Байкал» и клуба уникальных путешествий «Моя территория» Даниил Марышкин перечислил небанальные места в пределах страны, которые можно посетить осенью.
13:28
Сальдо: ВС России отражают все атаки ВСУ на Херсонском направлении
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские военные отражают все атаки украинских боевиков на Херсонском направлении.
13:27
Лукашенко: в Белоруссии введён режим повышенной террористической опасности
В Белоруссии вводится режим повышенной террористической опасности, заявил президент республики Александр Лукашенко.
13:22
Новый председатель совета директоров «Локомотива» Нагорных рассказал о задачах клуба
Новый председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о текущих задачах московского клуба.
13:21
Врач Труханов напомнил о рисках для женщин от бесконтрольного приёма противозачаточных
Невролог Пётр Труханов предупредил о факторах, увеличивающих риск инсультов у женщин.
13:21
Полиция ФРГ завершила следственные мероприятия на месте ЧП на «Северном потоке»
Представитель МВД Германии Соня Кок заявила, что федеральная полиция Германии завершила следственные действия на месте ЧП на газопроводе «Северный поток».
13:16
ТАСС: в Мариуполе сработала система ПВО
В Мариуполе сработала система противовоздушной обороны, сбиты две ракеты, которые были выпущены украинскими военными.
13:16
Офтальмолог Хегай посоветовала носить солнцезащитные очки круглый год
Врач-офтальмолог Ирина Хегай напомнила, что защищать глаза от воздействия ультрафиолетовых лучей нужно постоянно, а не только летом.
13:15
Майгуров переизбран на пост главы Союза биатлонистов России
Действующий президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров переизбран на пост главы организации.
13:15
В РСТ назвали Москву подходящим турнаправлением для отдыха с детьми на осенних каникулах
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, что в школьные осенние каникулы россияне могут отправиться с детьми в историко-культурные туры в Москву, Петербург, Казань и республики Дагестан и Чечню.
13:14
Сальдо заявил о желании 350 человек выехать из Херсонской области
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что около 350 человек заявили о желании выехать из региона.
13:04
Лидеры СНГ решили создать организацию по продвижению русского языка
Лидеры стран СНГ приняли решение создать международную организацию по продвижению русского языка.
13:02
Союз производителей алкоголя призвал к обсуждению внесённых в Госдуму поправок
Союз производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции («Союзконьяк САП») обеспокоен внесёнными 5 октября в Госдуму поправками в федеральный закон о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, предусматривающими ряд новых ограничений для частных производителей. Принятие документа будет способствовать монополизации рынка и росту теневого сектора, заявили RT в организации.
13:00
Главам МИД и Минобороны Черногории запретили въезд в Россию
Главам МИД и Минобороны Черногории запретили въезд в Россию в ответ на высылку Подгорицей российских дипломатов. Об этом сообщил российский МИД.
12:59
Россия опустилась на 18-е место в таблице коэффициентов УЕФА
Россия опустилась с 16-го на 18-е место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), пропустив вперёд Турцию.
12:58
Сальдо: строгой рекомендации жителям покинуть Херсонскую область нет
Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что строгой рекомендации жителям покинуть регион нет.
12:55
В Мариинском театре состоится премьера оперы Прокофьева «Любовь к трём апельсинам»
В Санкт-Петербурге премьера оперы Сергея Прокофьева «Любовь к трём апельсинам» состоится на сцене Мариинского театра 15 и 16 октября.
12:53
Диетолог Гинзбург рассказал, что острый перец и имбирь ускоряют процесс снижения веса
Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что острый перец и имбирь позволят человеку эффективнее добиваться успехов в процессе похудения.
12:52
Диетолог Гридина назвала сильное снижение калорий опасным способом похудения
Врач-диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина рассказала об опасных и неэффективных методах похудения.
12:50
Автоэксперт Беляев дал советы по установке в салоне музыкальной акустики
Мастер-консультант ГК «АвтоСпецЦентр Nissan Внуково» Даниил Беляев рассказал о специфике выбора сабвуфера в машину.
12:50
Новак: Россия и Саудовская Аравия обсуждают совместные проекты по нефтегазохимии
Российский вице-премьер Александр Новак заявил телеканалу Asharq News, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают совместные проекты по нефтегазохимии как на российской, так и на саудовской территории.
12:49
Роша: кто знает, может, снова забью головой в дерби со «Спартаком»
Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о своей результативности.
12:49
Терапевт Хухрев рассказал, что сонливость может быть следствием авитаминоза и депрессии
Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что постоянная сонливость может говорить о дефиците витамина D, анемии или депрессии.
12:46
Нарышкин заявил о наличии у России разведданных о диверсиях на «Северных потоках»
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о наличии у России разведданных о диверсиях на «Северных потоках».
12:45
Диетолог Нефёдова посоветовала есть больше овощей и фруктов для похудения
Врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефёдова рассказала, что многие люди, желающие похудеть, едят недостаточно овощей и фруктов.
12:41
ЦБ упрощает взаимодействие банков при международных переводах через СБП
Центральный банк России упрощает взаимодействие банков России и зарубежных стран при международных переводах через систему быстрых платежей (СБП).
12:31
Девушка Гогричиани заявила, что футболист грозит покончить жизнь самоубийством
Модель Кристина Куддус, девушка нападающего калининградской «Балтики» Гочи Гогричиани, заявила, что футболист грозит покончить жизнь самоубийством.
12:29
Метеоролог Латышева назвала три сценария изменения климата на Земле
Заведующая базовой кафедрой Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН и и географического факультета Иркутского госуниверситета — кафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства — Инна Латышева назвала три сценария климатических изменений на Земле.
12:23
Эрдоган: в Турции в кратчайшие сроки будет создан международный газовый хаб
Турецкий президент Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что в Турции в кратчайшие сроки будет создан международный газовый хаб. Об этом сообщает телеканал ТРТ.
12:20
Нагорных избран председателем совета директоров «Локомотива»
Директор ОАО «РЖД» по коммуникациям Юрий Нагорных избран председателем совета директоров «Локомотива».
12:17
Бочкарёв: пусковой комплекс ремонтного корпуса электродепо «Аминьевское» готов на 80%
На территории строящегося электродепо «Аминьевское» возводятся основные конструкции двух пусковых комплексов отстойно-ремонтного корпуса на 29 канав, готовность первого из них оценивается в 80%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.