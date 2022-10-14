Polskie Radio: всё меньше нефти из России — Польша делает ставку на другие направления

До 2015 года Польша покрывала 90% своей потребности в нефти закупками у России. В 2021-м этот показатель был на уровне 60%, и с каждым месяцем он только падает. Такая динамика говорит о падающей нефтяной зависимости Польши от России и о растущем импорте сырья из других источников, пишет Polskie Radio.

В 2021 году более чем за 60% нефти, импортируемой в Польшу, отвечала Россия, до 2015 года этот уровень колебался на уровне 90%, сообщает Polskie Radio. На настоящий момент Польша закупает нефть также в Саудовской Аравии, Нигерии, Норвегии, Казахстане, Великобритании, Ираке, США и Литве.





«В период с марта по июнь 2022 года в Польшу было транспортировано около 4,2 миллиона тонн российской нефти по сравнению с 4,8 миллиона тонн годом раньше», — заявил полномочный представитель правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Матеуш Бергер.

Суммарно импорт на тот момент составил 8,4 млн тонн. Чиновник также обратил внимание на то, что, сравнивая июнь с февралём этого года, объёмы поставок российской нефти сухопутным и морским путём на польские нефтеперерабатывающие заводы сократились на 33%.