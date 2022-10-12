Reuters: польский оператор нефтепровода «Дружба» сообщил об обнаружении утечки

Польский оператор трубопровода «Дружба» PERN сообщил об обнаружении утечки на одной из ниток магистрального нефтепровода, который является основным маршрутом поставок нефти из России в Германию, сообщает Reuters. Вторая линия нефтепровода работает в обычном режиме. Причины происшествия пока неизвестны.

В среду представители польского оператора PERN сообщили об обнаружении накануне вечером утечки в одном из трубопроводов «Дружба», по которому нефть из России поступает в Европу. Отмечается, что утечка, вероятно, возникла по причине аварии. По словам Матеуша Бергера, польского должностного лица, отвечающего за энергетическую инфраструктуру, речь идёт о «случайном повреждении» и оснований полагать, что утечка произошла в результате саботажа, нет. Утечка была обнаружена на участке трубы примерно в 70 км от Плоцка. В заявлении PERN говорится, что на данный момент причины происшествия неизвестны. Представитель PERN отказался сообщить подробности, пишет Reuters.

Нефтепровод «Дружба» является одним из крупнейших в мире, через него идёт поставка российской нефти в большую часть Центральной Европы, включая Германию, Польшу, Белоруссию, Венгрию, Словакию, Чехию и Австрию. «Пожарные откачивают жидкость, чтобы найти утечку и остановить её», — заявил представитель пожарной команды Кароль Кержковски государственной телерадиокомпании TVP Info. «Когда давление снизится, утечка прекратится и позволит нам добраться до места утечки», — заявил он, добавив, что пока ещё слишком рано устанавливать причину. По его словам, опасности для местных жителей нет. Представители PERN сообщают, что вторая линия газопровода и другие элементы инфраструктуры PERN работают в обычном режиме, информирует агентство Reuters.

Представитель чешского оператора трубопровода MERO заявил, что никаких изменений в потоках в Чешскую Республику не наблюдалось. Представители немецкого нефтеперерабатывающего завода в Шведте, который на 90% обеспечивает топливом Берлин, не были доступны для комментариев в момент написания статьи. Правительство Германии ведёт переговоры о поставках нефти из Казахстана в Шведт, но даже эта нефть должна будет поступать в Германию по трубопроводу «Дружба», заключает Reuters.