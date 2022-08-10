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Forbes: сокращение поставок российской нефти в Восточную Европу привело к росту цен

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Решение Украины прекратить транзитные поставки российской нефти, которые должны были поступить затем через южную ветку нефтепровода «Дружба» в Венгрию, Словакию и Чехию, привело к резкому росту цен на нефть. Как пояснила российская компания «Транснефть», она полностью оплатила украинской стороне все необходимые комиссии за транзит, однако из-за санкций Евросоюза эти средства не смогли дойти до получателя, сообщает Forbes.
Forbes: сокращение поставок российской нефти в Восточную Европу привело к росту цен
AP

Цены на рынке нефти во вторник резко подскочили из-за прекращения поставок российской нефти через территорию Украины в Восточную Европу, пишет Forbes. Как пояснили представители российской нефтяной компании «Транснефть», украинская сторона на протяжении почти недели оказалась не в состоянии получить отправляемые ей платежи за транзит нефти из-за западных санкций.

Хотя «Транснефть» направила все необходимые средства для оплаты, эти деньги не смогли дойти до адресата и были возвращены в связи с санкциями со стороны Европейского союза, сообщило информационное агентство Reuters. В результате Киев принял решение приостановить транзит, и это привело к новым опасениям относительно энергодефицита в Европе, говорится в статье.

Ранее Россия ежедневно поставляла по южной ветке нефтепровода «Дружба» около 250 тыс. баррелей нефти в Южную Европу. Решение Украины прекратить транзит напрямую отразится на таких странах, как Венгрия, Словакия и Чехия, поясняет Forbes. 

В итоге цены на нефть марки Brent во вторник подскочили на 1,13% — до $97,78 за баррель. В то время как стоимость нефти марки West Texas Intermediate выросла на 1,3% — до $92,06 за баррель, после официального заявления «Транснефти» о проблемах с поставками.

По данным чешского министерства промышленности и торговли, в 2021 году Чехия импортировала 3417 килотонн (около 2,2 млн баррелей) российской нефти, благодаря чему Россия заняла первое место среди поставщиков в эту страну. На данный момент общие нефтяные запасы Чехии составляют около 15 млн баррелей, этого ей хватит менее чем на год, поясняется в статье. 

В то же время запасы нефти в Венгрии в настоящее время составляют около 28,6 млн баррелей. Этого ей должно хватить примерно на один год потребления. А запас Словакии, по оценкам экспертов, достигает 9 млн баррелей (менее года потребления), согласно данным специализированного сайта Worldometer.

В июне этого года Евросоюз принял шестой по счёту пакет санкций против России, направленный на ограничение поставок российской нефти. Он предусматривает сокращение импорта сырой нефти с 5 декабря 2022 года, а также импорта российских нефтепродуктов с 5 февраля 2023 года, за исключением нефти, импортируемой по трубопроводу, напоминает Forbes.

Выступая на конференции в прошлом месяце, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен настаивала на сокращении использования газа на 15% к марту будущего года. Это заявление прозвучало через неделю после того, как Россия закрыла газопровод «Северный поток — 1» на техническое обслуживание, вызвав новые опасения относительно дефицита энергоресурсов в Европе. Однако позднее поставки газа по этому трубопроводу были возобновлены, отмечается в статье.

Кроме того, в понедельник Европейский союз опубликовал окончательный проект программы по возобновлению ядерной сделки с Ираном. Брюссель надеется вновь восстановить экспорт иранской нефти до уровня 2018 года, когда бывший президент США Дональд Трамп принял решение отказаться от сделки, пишет Forbes.

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источник
Forbes США Северная Америка
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