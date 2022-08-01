Bloomberg: «тяжёлая рука Кремля» не даст странам ОПЕК+ поднять квоты на нефть

У стран ОПЕК+ запланирована встреча, во время которой они, как ожидается, обсудят поступающие к ним запросы на увеличение объёмов производства нефти. Однако, как пишет Bloomberg, вряд ли они в итоге поднимут квоты: даже существующие лимиты вырабатываются не в полной мере и Россия не заинтересована в действиях, которые снизят цену на нефть.

Страны — производители нефти из группы ОПЕК+ в среду должны встретиться, чтобы обсудить следующие шаги по управлению рынком. Но впервые у них нет чёткого плана, и, как пишет автор статьи в Bloomberg, встреча может выдаться весьма интересной.

Группа сейчас вернулась к нормам производительности, которые из-за пандемии в апреле 2020 года стала сокращать. Но это только в теории: на практике их уровень добычи сильно отстаёт от запланированных квот. Члены ОПЕК+ добывают на 2,7 млн баррелей в день меньше, чем запланировали, по последним данным от мая этого года.

Почти половина этой недостачи идёт от России. Европейские покупатели отказались от российской нефти и нефтепродуктов. Она перенаправила экспорт в Индию, но пока полностью компенсировать потерю большей части европейского рынка России не удалось.

В адрес стран ОПЕК+ идут призывы поднять квоты на производство нефти. Так, об этом просил Дональд Трамп во время визита в Саудовскую Аравию. Рост добычи помог бы справиться с инфляцией. Но нет никаких гарантий, что страны на это пойдут, пишет автор статьи.

Если же всё же и будет движение в этом направлении, то нормы будут повышены для всех производителей. Однако, по словам автора статьи, это лишь будет означать, что увеличится разрыв между запланированным объёмом добычи и реальным. По факту только Саудовская Аравия и ОАЭ в силах добывать больше, чем они добывают сейчас, и даже в их отношении есть вопросы, как они этого достигнут.

Ещё один вариант — распределить нормы так, чтобы те, кто может добывать больше, взяли на себя норму тех, кто и нынешние лимиты не выдерживает. И хотя это кажется логичным, страны группы не высказали желания идти по этому пути.

Так, вряд ли Россия будет готова отдать кому-либо свои лимиты, даже временно. А страны ОПЕК вложили немало сил, чтобы Россия к ним присоединилась, поэтому они будут делать всё, чтобы она осталась в группе. Россия вряд ли согласится на какие-либо меры, которые серьёзным образом могли бы снизить цены. Ведь Россия уже дала Индии большую скидку на свою нефть, и ей нужны деньги.

Однако, по словам автора статьи, нынешняя ситуация подрывает доверие к ОПЕК+ как к группе, которая регулирует рынок. К тому же даже аналитики ОПЕК говорят, что в мире растёт потребность в нефти. Чтобы сбалансировать разницу между спросом и предложением, мир нуждается в 30,5 млн баррелей в день — это на 1,74 млн больше, чем страны ОПЕК добывали в июне. Потребители уже забирают по миллиону баррелей в день из чрезвычайных запасов, и они уже к октябрю могут закончиться. Если ОПЕК не нагонит лимиты, то либо цены подскочат, либо спрос нужно будет сокращать. Вероятнее всего, и то, и другое.

Тот факт, что на грядущей встрече у стран ОПЕК+ не будет плана, даст им возможность трезво оценить ситуацию. Вот только автор статьи в Bloomberg опасается, что «тяжёлая рука Кремля не допустит никаких реальных попыток снизить цены».