Большие дыры в западных санкциях — Independent узнала об участии британских судов в транспортировке российской нефти

Несмотря на санкции, ряд британских судов принимает участие в перевозках российской нефти, пишет The Independent. Как отмечает издание, данные действия абсолютно легальны и свидетельствуют о том, что в санкционном режиме против России появляются крупные дыры.

На территории Великобритании есть несколько мест, где происходит морская торговля российской нефтью, сообщает The Independent, ссылаясь на собственное расследование. Как пишет издание, в минувшем мае британские суда минимум дважды транспортировали российскую нефть в район Персидского залива и Сингапура. Общий объём транспортированной нефти составил 165 тыс. тонн.

Как отмечает The Independent, эта транспортировка является одним из звеньев цепочек, позволивших России быстро переориентировать свою поставки в Азию. Общее число трансферов, произошедших с участием британских судов, остаётся неизвестным. Как отмечает издание, эти действия не являются незаконными, но они свидетельствуют о наличии крупных дыр в западных санкциях.

В минувшем месяце страны G7 предложили установить верхний предел цены на российскую нефть, напоминает The Independent. Однако эксперты считают, что все эти меры будут бесполезны в отсутствии надлежащего контроля за кораблями и компаниями, осуществляющими транспортировку российской нефти. При этом глобальные морские перевозки являются самой трудной для контроля отраслью: таким образом, попытки Запада ограничить российские доходы сталкиваются со сложностями.

Как отмечает издание, определить истинных владельцев танкеров, перевозящих российскую нефть, практически невозможно. Между тем, с момента начала украинского кризиса, три основные торговые морские державы (Греция, Кипр и Мальта) удвоили объёмы транспортируемой ими российской нефти. По словам эксперта организации Global Witness Луиса Годдарда, корабли этих стран «издеваются над попытками ЕС наложить санкции на военную машину Путина».

Очевидно, что российский «поворот в Азию» оказался очень выгоден, пишет The Independent. Китай быстро стал крупнейшим покупателем российской нефти, увеличив свой экспорт на 40%. Также свои закупки значительно расширила Индия. В результате настойчивость Европы в введении полного эмбарго на российскую нефть лишь повысила прибыль Москвы.