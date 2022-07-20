Аналитик CNBC высмеял идею США о потолке цен на российскую нефть

Предложение США о введении потолка цен на российскую нефть «смехотворно», пишет CNBC, ссылаясь на мнение аналитика Галя Люфта. По его словам, рынок нефти слишком сложен, чтобы менять на нём цены таким образом: кроме того, потолок цен может сыграть против самих США, поскольку в ответ Россия, вероятно, скорее сократит свою добычу, чем взвинтит цены.
Идея о введении потолка цены на российскую нефть является «смехотворной» пишет CNBC, ссылаясь на слова директора института анализа глобальной безопасности Галя Люфта. Он отметил, что эта идея не принимает во внимание тот факт, что нефть является взаимозаменяемым товаром.
CNBC напоминает, что США предложили ввести потолок цен на российскую нефть, чтобы ограничить экспортные доходы России. Галь Люфт сравнил этот план с походом в магазин и просьбой продавца продать товар дешевле, чем указано в ценнике. «Рынок нефти так не работает. Это очень сложный рынок, на нём нельзя понизить цены намеренно», — приводит издание слова Люфта.
По мнению аналитика, идея потолка цен в итоге может сыграть в обратную сторону и ударить по США и остальным странам G7, потому что Россия в ответ может сократить добычу, создав на рынке искусственный дефицит. В результатетевропейцы и американцы получат нефть не по $40 за баррель, а по $140 за баррель, заявил эксперт.
CNBC отмечает, что Люфт является далеко не единственным аналитиком, скептически относящимся к идее потолка цен на российскую нефть. Многие другие эксперты подчёркивают, что Индия и Китай, покупающие у России нефть со скидкой, не примут политику потолка цен.
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