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Guardian: противостояние Путину обойдётся Европе недёшево

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Предстоящей зимой правительствам европейских стран придётся выделить гораздо больше средств, чтобы попытаться справиться с грядущим энергетическим кризисом, предупреждает The Guardian. Чтобы можно было и дальше противостоять Москве и «сохранить единый фронт в поддержку Украины», Европе необходимо развивать чувство коллективной солидарности в духе пандемии, однако это обойдётся недёшево, подчёркивается в статье.
Guardian: противостояние Путину обойдётся Европе недёшево
Pixabay

Пока Европа изнемогает от продолжительной летней жары, всё внимание политических лидеров приковано к приближающейся зиме, которая угрожает новыми проблемами в сфере обеспечения энергоресурсами, пишет The Guardian. Международное энергетическое агентство (МЭА) и ряд других организаций уже выступили с предупреждениями, что по мере наступления холодов в Европе может разразиться масштабный энергетический кризис, сравнимый с шоковым влиянием цен на нефть в 1970-х годах.

«Владимир Путин пытается заставить Запад заплатить за его поддержку Украины», — подчёркивается в статье. Поэтому Россия усиливает давление на Европу и сокращает экспорт газа, пишет The Guardian. В понедельник она закрыла свой магистральный газопровод в Германию, предварительно сократив поток газа по нему на 60%. Официально было объявлено, что он был закрыт для проведения плановых работ по техническому обслуживанию, однако эксперты не уверены, что подача газа по нему в конце этого месяца вновь возобновится в прежних объёмах. 

Кроме того, ещё на треть сократились поставки газа в Италию. На данный момент уже 12 стран Евросоюза полностью или частично лишились поставок российского газа, сообщает The Guardian. В результате имевшиеся у них запасы истощаются ещё до наступления осенне-зимнего периода, когда они будут наиболее необходимы, подчёркивается в статье. При этом на фоне дефицита и перебоев с поставками цены на газ в Европе сейчас почти в 10 раз выше, чем в США, и расходы европейских правительств продолжают расти. 

При этом ситуация может вскоре ещё больше ухудшиться: МЭА предупреждает, что если Россия решит полностью прекратить поставки энергоресурсов к зиме, то может понадобиться нормирование топлива для промышленности и даже для домохозяйств. «Кремль стремится посредством экономики оказать влияние на реакцию Европы, используя энергетический шантаж», — подчёркивает The Guardian. 



В частности, на прошлой неделе Путин пригрозил спровоцировать «катастрофические последствия» для рынков, если Запад введёт дополнительные санкции против России, включая обсуждаемый потолок цен на нефть, говорится в статье. В результате морозная зима, стремительный рост инфляции и усугубляющийся кризис на фоне роста стоимости жизни могут поставить миллионы семей в крайне сложные условия.

И это способно подорвать общеевропейскую поддержку санкций против России и солидарность Запада с Украиной, предупреждает The Guardian. Если правительства не примут ощутимые меры для оказания социальной поддержки и защиты наиболее уязвимых слоёв общества, существует реальный риск того, что страны Европы погрузятся в «очень, очень сильные конфликты и раздоры», как заявил на прошлой неделе в интервью The Guardian вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс. 

Поэтому нужно срочно дать Кремлю «согласованный ответ», подчёркивается в статье. Европейские правительства, которые слишком поздно осознали всю опасность зависимости от поставок нефти и газа из России, должны максимально ускорить темпы перехода к возобновляемым источникам энергии и повысить энергоэффективность. Однако этот процесс займёт ещё годы, констатирует The Guardian. 

Между тем альтернативы поставкам российских энергоресурсов в достаточном количестве пока оказываются труднодоступными, отмечается в статье. И чтобы пережить зиму, европейским властям потребуется принимать решительные действия в краткосрочной перспективе, включая введение мер энергосбережения, чтобы обеспечить запасы газа на период холодов. Всю серьёзность надвигающейся проблемы подтверждает и решение министра экологии Германии Роберта Хабека вновь возобновить работу законсервированных угольных электростанций.

На экстренном заседании в конце июля лидеры Евросоюза планируют коллективно обсудить свои планы на случай «непредвиденных обстоятельств» в зимний период. Предполагается, что общеевропейский энергетический «план солидарности» должен будет обеспечить справедливое распределение поставок газа в случае его острой нехватки, а также установить общие правила для определения приоритетов, сообщает The Guardian. 

Если раньше европейские правительства надеялись в ближайшее время «вернуться к политической и экономической нормальности» по мере сокращения случаев заболеваемости COVID-19, обострение конфликта на Украине разрушило эти планы, говорится в статье: «Вместо этого они сталкиваются теперь с другой экзистенциальной угрозой, требующей принятия экстренных мер».

«Чтобы противостоять угрозам Путина этой зимой и сохранить единый фронт в поддержку Украины, необходимо развивать чувство коллективной солидарности в духе пандемии. И это обойдётся недёшево», — заключает The Guardian. 

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источник
Guardian Великобритания Европа
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