Bloomberg: Турция, Индия и Китай спешат закупить российскую нефть до вступления в силу новых санкций ЕС

В декабре должен вступить в силу новый пакет санкций ЕС против России, которые запретят обслуживание и страхование российских танкеров, усложняя процесс поставок энергоносителей. Поэтому такие крупные импортёры, как Турция, Индия и Китай, спешат зарезервировать себе побольше грузов до появления новых ограничений: статистика за последние несколько недель показывает устойчивый рост совокупного потока российской нефти в эти страны, пишет Bloomberg.

Объём поставок российской нефти в Тихоокеанский регион за последнюю неделю увеличился, достигнув при этом рекордного за последний месяц уровня в размере 1,04 млн баррелей в день, сообщает Bloomberg. По данным этого информационного агентства, всего за неделю было отгружено девять партий нефти марки ESPO (поставляемой по трубопроводу Восточная Сибирь — Тихий океан), из которых восемь направлялись в Китай, и ещё один танкер направился в Индию.



При этом совокупный объём экспорта российской нефти увеличился на 200 тыс. баррелей в сутки (или на 7% в сравнительном выражении) в период с 7 по 14 октября, если сравненивать с предыдущей неделей, отмечается в статье. По данным Bloomberg, также заметно увеличился объём нефти, погружаемой на танкеры, которые ещё не объявили свой конечный пункт назначения.



Это усложняет задачу контроля за экспортом нефти из России, подчёркивается в статье. Но, согласно сведениям Bloomberg, большинство этих танкеров с российской нефтью в итоге оказываются в Индии, и менее значительное количество направляется ещё дальше на восток, в Китай. Россия продолжает поставлять большие объёмы энергоресурсов в Турцию, Индию и Китай, и в последнее время торговля активизировалась: эти постоянные покупатели спешат зарезервировать больше грузов до того момента, как в декабре вступит в силу новый пакет санкций ЕС, поясняется в статье.



В рамках этих санкций планируется запретить техническое обслуживание и страхование российских танкеров, что усложнит экспорт. Времени на доставку нефти из российских портов, расположенных на берегу Балтийского моря, в Китай и Индию остаётся всё меньше: танкеры должны успеть выйти из Приморска или Усть-Луги примерно до 21 октября, чтобы достичь терминалов разгрузки в восточных портах Китая до начала действия санкций, говорится в статье.



Если учесть танкеры, ещё не обозначившие свой конечный порт, то статистика показывает устойчивый рост совокупного потока российской нефти в Турцию, Китай и Индию за последние недели, пишет Bloomberg. Почти все танкеры, перевозящие российскую нефть, которые в качестве пунктов назначения отмечают такие, как Порт-Саид, Гибралтар или «на заказ», в конечном итоге оказываются в одной из этих трёх стран, подчёркивается в статье.



В общей сложности 30 танкеров погрузили 22 млн баррелей российской нефти за последнюю неделю, сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные систем по отслеживанию судов и отчёты портовых агентов. Это на 1,4 млн баррелей больше, чем ранее. При этом в общей статистике по России не учитываются грузы, идентифицированные как казахстанский сорт KEBCO, — это поставки АО «КазТрансойл», следующие транзитом на экспорт через российские порты в Усть-Луге и Новороссийске.



Казахстанские баррели смешиваются с нефтью российского происхождения для создания единого экспортного сорта, говорится в статье. После начала российской спецоперации на территории Украины Казахстан решил провести ребрендинг своих грузов, чтобы отличать их от грузов, отправляемых российскими компаниями. И такая транзитная нефть освобождена от санкций ЕС в отношении российских морских перевозок, которые должны вступить в силу в декабре, констатирует Bloomberg.



По имеющимся у агентства данным, отгрузка нефти азиатским покупателям из России в целом сократилась. Экспортные потоки в Китай, Индию и Турцию достигли пика в июне этого года, когда этот показатель держался на уровне 2,2 млн баррелей в день. В то время как на протяжении последнего месяца эта цифра снизилась примерно на 350 тыс. баррелей в день, говорится в статье.



Тем не менее поставки в Турцию выросли до самого высокого уровня за год, подчёркивает Bloomberg. В то время как объёмы погрузки российской нефти на танкеры, которым ещё предстоит указать конечные пункты назначения, сейчас очень велики и превышают 450 тыс. баррелей в день. Поэтому можно предположить, что комбинированные поставки в Китай, Индию и Турцию ещё могут достичь новых максимумов, когда истинное предназначение данных грузов станет очевидным, прогнозируют эксперты.



Тем временем различные компании и нефтеперерабатывающие заводы спешат забронировать себе резервуары для хранения нефти в Роттердаме в ближайшие месяцы, ожидая сокращения поставок из России после вступления в силу нового пакета санкций ЕС, отмечается в статье. Общий экспорт сырой нефти из России в среднем вырос за последние четыре недели, достигнув самого высокого уровня с середины августа — и впервые за пять недель превысив 3 млн баррелей в день благодаря наращиванию потоков в Европу, сообщает Bloomberg.



По информации агентства, морской экспорт сырой нефти из России в европейские страны за последний месяц вырос впервые с начала сентября, увеличившись до 714 тыс. баррелей в день, причём эти цифры не включают поставки в Турцию. В то время как объём поставок из России в страны Северной Европы также вырос, компенсировав предыдущее сокращение, — и практически вся эта нефть направлялась в резервуары для хранения в Роттердаме, говорится в статье.



Отгрузка в Европу из портов Приморска и Усть-Луги выросла до максимума за шесть недель. Между тем экспорт российской нефти в страны Средиземноморья также подскочил за последнее время. Совокупные экспортные потоки в Болгарию и Румынию превысили 200 тыс. баррелей в день впервые за семь недель, причём основная масса российской нефти направляется в Болгарию. Поставки в Турцию также держатся на самом высоком уровне за год, сообщает Bloomberg.



В результате доходы России от экспорта также растут. Поступления в российскую казну от экспортной пошлины на сырую нефть увеличились за последнюю неделю на $9 млн и достигли $134 млн. В то время как средний доход за четыре недели также вырос, увеличившись на $2 млн и достигнув $145 млн, говорится в статье.



При этом ставка российской экспортной пошлины в октябре была установлена на уровне $6,06 за баррель — это минимум с февраля 2021 года, согласно расчётам экспертов Bloomberg, сделанным с использованием данных, опубликованных Минфином России. Ожидается, что в ноябре пошлина снизится ещё больше и составит $5,83 за баррель, что станет новым рекордным минимумом с января прошлого года, сообщается в статье.