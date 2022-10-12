Le Figaro: Байден намерен пересмотреть отношения с Саудовской Аравией, раз она встала на сторону России

Американские демократы шокированы решением Саудовской Аравии вместе с другими странами ОПЕК сократить объём добычи нефти, пишет Le Figaro. Это решение приведёт к росту цены на топливо и, соответственно, к инфляции в США. В перспективе это подпортит демократам результаты на выборах. Поэтому Джо Байден грозится пересмотреть отношения Вашингтона и Эр-Рияда, который раньше Штаты считали своим союзником.

Джо Байден сначала грозился сделать из Саудовской Аравии изгоя, затем пытался с ней сблизиться, и вот теперь, после решения Эр-Рияда сильно сократить добычу нефти, он предлагает пересмотреть долгосрочную стратегию США в отношении этого партнёра. «За то, что они с Россией вместе сделали, будут последствия», — заявил Байден, хотя и не уточнил, какие именно.

Ему вторит и пресс-секретарь Совета по национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, отношения с Эр-Риядом должны развиваться в интересах национальной безопасности США. И Джо Байден готов работать вместе с конгрессом над тем, какими должны быть эти отношения. Но пока что такие консультации будут проходить в неофициальном формате.

Решение стран ОПЕК о сокращении добычи нефти стало дипломатическим ударом по Джо Байдену, пишет автор статьи. Оно при этом идёт на пользу России и президенту Путину. Министр Саудовской Аравии, в свою очередь, объяснил это решение сугубо экономическими причинами, попыткой сохранить стабильность на этом рынке.

Но это решение вызвало шквал негодования в Вашингтоне, особенно со стороны парламентариев-демократов. Дело в том, что через месяц в США пройдут выборы — и цена на топливо будет играть в предпочтениях избирателей немалую роль. Поэтому демократы расценили снижение добычи нефти как попытку Москвы и Эр-Рияда привести к победе республиканцев. Цена на топливо важна даже не столько сама по себе, а как составляющая в других товарах, то есть она сказывается на общей инфляции. Поэтому политологи называют это решение по нефти попыткой вмешаться в ход выборов.

Сенатор Крис Мёрфи заявил: «Долгие годы мы отводили взгляд, когда Саудовская Аравия убивала журналистов, проводила массовые политические репрессии, по одной причине: мы хотели быть уверенными, что, когда придёт время, в случае международного кризиса Саудовская Аравия выберет нас, а не Россию. Но они этого не сделали, они выбрали Россию».

Партнёрство между США и Саудовской Аравией было выстроено после Второй мировой войны. США тогда гарантировали королевству военную защиту в обмен на доступ к нефти. Во время правления Байдена продажи американского оружия Саудовской Аравии резко выросли и составляли до 24% всего экспорта вооружений США. Сейчас же звучат предложения прекратить продажи оружия Эр-Рияду.

Впрочем, Саудовская Аравия на это отмечает, что их двусторонние отношения шли на пользу безопасности и стабильности на всём Ближнем Востоке и служили интересам обеих стран, пишет Le Figaro.