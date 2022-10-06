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Guardian: «встали на сторону России» — решение ОПЕК+ о сокращении добычи возмутило Вашингтон

Материал представлен в пересказе ИноТВ
ОПЕК и Москва решили сократить добычу нефти на 2 млн баррелей, чем вызвали недовольство в Вашингтоне. Белый дом ясно дал понять, что рассматривает инициативу как «геополитический ход и пренебрежение к Байдену», пишет The Guardian.
Guardian: «встали на сторону России» — решение ОПЕК+ о сокращении добычи возмутило Вашингтон
AP

Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти на 2 млн баррелей разгневало администрацию Байдена и её сторонников. По их мнению, этот шаг подорвёт усилия президента США по улучшению отношений с Саудовской Аравией, пишет The Guardian.

Белый дом ясно дал понять, что рассматривает инициативу нефтедобывающего картеля и Москвы как «геополитический ход и пренебрежение к Байдену». Особенно в свете того, что он стремится сократить доходы России и снизить цены на бензин перед ноябрьскими выборами в конгресс, поясняет издание.
 
Летом американский президент посетил ближневосточное королевство в надежде на увеличение добычи нефти. Байден разозлил собственных сторонников, когда встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом, несмотря на то что американская разведка обвиняет его в убийстве саудовского диссидента и публициста Джамаля Хашукджи, напоминает The Guardian.
 
«Очевидно, что ОПЕК+ встала на сторону России после сегодняшнего заявления», — предположила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан и директор Национального экономического совета Брайана Диза отметили, что «недальновидное решение» организации «разочаровало» американского президента, поскольку мировая экономика сталкивается с «продолжающимся негативным воздействием» российско-украинского конфликта.
 
Сенатор-демократ Крис Мёрфи также раскритиковал решение картеля, назвав его «ошибкой». «Я думаю, что пришло время для полной переоценки союза США с Саудовской Аравией», — добавил политик.
 
Конгрессмен-демократ Том Малиновски пошёл ещё дальше и предложил вывести американские войска из Саудовской Аравии и ОАЭ. «Наше сообщение МБС должно быть следующим: «Если вы хотите встать на сторону Путина, то просите Путина вас защищать. И флаг вам в руки», — написал он в Twitter.
 
Несмотря на гнев Вашингтона, эксперты сомневаются, что решение королевства серьёзно повлияет на двусторонние отношения, которые и так переживают упадок. «Я думаю, что саудовцы знают, что это (сокращение добычи нефти. — ИноТВ) не понравится США, но им всё равно», — полагает бывший старший директор по странам Персидского залива в Совете национальной безопасности Кирстен Фонтенроуз.
 
Ранее в попытке поладить с Эр-Риядом Байден одобрил продажу значительного количества оружия Саудовской Аравии. Но в итоге ей пришлось уступить очередь союзникам США по НАТО, которым срочно понадобилось пополнить свои арсеналы после помощи Киеву. В результате обещание американского президента так и не было выполнено, обращает внимание The Guardian.
 
Кроме того, эксперт по энергетике экономического факультета Хьюстонского университета Эд Хирс напоминает, что в разгар пандемии Запад не предоставил вакцины Саудовской Аравии, которая столкнулась с высоким уровнем смертности. «Если взглянуть со стороны, то можно увидеть, что сейчас США нечего предложить, и саудовцы не видят причин помогать каким-либо образом», — рассуждает он.
 
«Страны ОПЕК не хотят поставлять слишком много баррелей мировой экономике, которая проявляет нерешительность. Речь не идёт о разрыве с Западом, потому что отношения уже были разорваны. Мы не особо помогали им в очень трудные времена», — добавляет Хирс.
 
Впрочем, существует предположение, что сокращение добычи нефти не окажет существенного влияния на цены. Ведь некоторые члены ОПЕК уже добывают меньше установленных квот, заключает The Guardian. 
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источник
Guardian Великобритания Европа
теги
вооруженный конфликт нефть ОАЭ ОПЕК Россия Саудовская Аравия США Украина
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