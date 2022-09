WSJ: подушка безопасности заканчивается — стратегический резерв нефти в США сократился до рекордно низкого уровня

Управление энергетической информации США сообщило, что стратегический нефтяной резерв страны сократился за неделю почти на 7 млн баррелей и упал до 427 млн — это самый низкий уровень с 1984 года, причём впервые он стал меньше, чем коммерческие запасы, пишет The Wall Street Journal. Это довольно опасная ситуация, поскольку, если в ближайшее время произойдёт настоящий «нефтяной шок», резервов для смягчения его последствий уже может не хватить, отмечается в статье.

В США заканчивается «подушка безопасности», которая была зарезервирована для смягчения последствий возможных «нефтяных шоков». Как объявило Управление энергетической информации США, стратегический нефтяной резерв страны за предыдущую неделю сократился почти на 7 млн баррелей и упал примерно до 427 млн — это самый низкий уровень, зафиксированный с 1984 года. Причём впервые с 1983 года в национальном резерве осталось меньше нефти, чем в коммерческих запасах, сообщает The Wall Street Journal.



Это связано с тем, что президент США Джо Байден ещё весной этого года принял решение использовать национальные запасы нефти в попытке сдержать растущие цены на энергоносители, поясняется в статье. Белый дом объявил 31 марта, что Байден дал разрешение изъять из запасов до 180 млн баррелей за следующие полгода, и с тех пор из стратегического нефтяного резерва высвобождалось около 1 млн баррелей нефти в день.



В результате, как заявило на этой неделе Министерство энергетики США, на внутренний рынок уже было выпущено примерно 155 млн баррелей сырой нефти из резервов. Кроме того, по словам представителей министерства, планируется продать ещё до 10 млн баррелей из резерва в ноябре этого года, продлив первоначальные сроки ещё на месяц. После чего в рамках предыдущего экстренного распоряжения Байдена можно будет использовать ещё лишь около 15 млн баррелей, пишет The Wall Street Journal.



Байден надеялся таким способом снизить растущие цены на топливо в США хотя бы на ближайший период, предшествующий ноябрьским промежуточным выборам, поясняется в статье. В результате американские власти опустошали стратегический резерв быстрыми темпами и добились краткосрочного успеха: по данным компании GasBuddy, цены на бензин в США неуклонно снижались в течение последних трёх месяцев и в среднем достигли $3,66 за галлон — по сравнению с максимумом $5,03 за галлон, который был зафиксирован в середине июня.



Однако с точки зрения обеспечения энергетической безопасности эти меры, по всей видимости, не помогли достичь заявленной цели, говорится в статье. Международное энергетическое агентство (МЭА) первоначально прогнозировало, что добыча нефти в России после начала спецоперации на территории Украины сократится на 3 млн баррелей в день. Это привело к опасениям, что на мировых рынках вскоре возникнет «предполагаемая чрезвычайная ситуация с поставками» со стороны России.



Но эти прогнозы оказались очень преувеличенными: согласно последнему отчёту МЭА, по состоянию на август этого года российский экспорт снизился всего лишь на 400—450 тыс. баррелей в день по сравнению с предыдущим уровнем. И если высокие цены для США не очень удобны, но с ними ещё можно смириться, то отсутствие доступных резервов вполне способно спровоцировать кризис, предупреждает Дэн Пикеринг, директор по инвестициям компании Pickering Energy Partners.



Дело в том, что в случае исчерпанных стратегических нефтяных резервов у США остаётся гораздо меньше вариантов для манёрва в случае реальных перебоев с поставками, которые до сих пор остаются возможными, поясняется в статье. В частности, сложно делать прогнозы по поводу будущих поставок российской нефти после 5 декабря, когда вступит в силу запрет Евросоюза на её импорт. Но эксперты МЭА предполагают, что к февралю 2023 года ежедневная добыча нефти в России может сократиться на 1,9 млн баррелей по сравнению с уровнем год назад.



В то же время, хотя страны «Большой семёрки» договорились о некотором ограничении цен на российскую нефть, неизвестно, как на самом деле будет выглядеть этот механизм и как он повлияет на российские поставки, подчёркивается в статье. Кроме того, представители ОПЕК уже неоднократно сигнализировали о том, что намерены сократить добычу в случае падения цен. Также существуют дополнительные риски со стороны спроса в виде потенциальной рецессии и дальнейших ограничений в Китае, пишет The Wall Street Journal.



С таким количеством потенциальных опасностей, поджидающих за поворотом, США потребуется полностью функционирующая «подушка безопасности» в виде стратегического нефтяного резерва — однако на данный момент, к сожалению, у неё фактически уже снижена «амортизирующая способность», отмечается в статье. Министерству энергетики в конечном итоге всё равно придётся затем пополнить резерв на то же количество нефти, что было из него выведено в этом году, что приведёт к увеличению будущего спроса на нефть. Но, скорее всего, это будет сделано не раньше следующей осени.



В конечном итоге использование стратегического нефтяного резерва принесло Байдену краткосрочную политическую выгоду — но может оказаться проигрышной стратегией в долгосрочном периоде, поскольку это нарушает баланс спроса и предложения. При этом если в ближайшее время произойдёт настоящий «нефтяной шок», а в резерве США не хватит нефти, чтобы смягчить его последствия, это станет болезненным уроком, предупреждает The Wall Street Journal. И если даже шока не случится, то подобная политика всё равно способна создать прецедент для политизированного использования запасов в будущем.