WSJ: обвинять Россию удобно, но энергетический кризис вызван действиями самих европейцев

«Климатическая» политика стала куда более серьёзной угрозой для финансовой стабильности, чем само изменение климата, пишет The Wall Street Journal, подчёркивая, что мировые центробанки и другие финансовые регулирующие органы пытаются оценить будущие затраты на повторное страхование от пожаров и наводнений и масштабы снижения корпоративной прибыли. Бедственное положение Европы, которое может стать актуальным и для США, свидетельствует о том, что «климатические риски» становятся всё более явными. Автор отмечает, что никто всерьёз не занимался стресс-тестированием на случай катастрофического роста цен на энергоносители, поэтому сейчас нет ответа на вопрос, как сегодняшние процессы отразятся на финансовой системе.

В Великобритании в ближайшие месяцы порядка 100 тыс. компаний могут заявить о неплатёжеспособности — это больше, чем в период рецессии и паники, вызванной мировым финансовым кризисом 2008 года, сообщает издание, ссылаясь на аналитику консалтинговой компании Red Flag Alert. Виной тому считают быстрорастущие цены на энергоносители, которые потенциально спровоцируют четверть всех возможных неплатёжеспособностей. В крупнейшей экономике зоны евро Германии ситуация, вероятно, ещё хуже: около 73% малых и средних предприятий сообщили, что испытывают большие трудности из-за цен на энергоносители, а 10% из них считают, что в ближайшие полгода столкнутся с «экзистенциальными» угрозами для бизнеса, пишет The Wall Street Journal, опираясь на данные одного их опросов ассоциации BMD. При этом такой прогноз считается оптимистичным. Согласно данным крупной отраслевой ассоциации BDI, 34% респондентов называют цены на энергию угрозой для продолжения ведения бизнеса.

Автор материала подчёркивает, что единственным политически жизнеспособным решением в период холодов будет выделение огромного числа субсидий: сотни миллиардов уже были обещаны домохозяйствам и предприятиям, и отчаявшиеся власти не остановятся на этом. Для этого потребуются значительные займы, причём за время пандемии бюджеты европейских стран уже пострадали от выпуска облигаций.

Всё это создаёт исключительную угрозу финансовой стабильности, подчёркивает автор статьи. Банки и другие финансовые фирмы неизбежно окажутся в самом уязвимом положении, поскольку первыми примут на себя удар волны банкротств из-за цен на энергоносители. При этом они вынуждены быть посредниками в деле выделения чрезвычайных объёмов новых государственных заимствований — в дополнение к обычным займам, которые государство берёт в период рецессии, чтобы поддержать систему социального обеспечения. Это усугубляется тем, что процентные ставки начинают расти после более чем десятилетнего пребывания на минимальном уровне, отмечает The Wall Street Journal.

Сейчас политикам весьма удобно обвинять Россию в нынешней катастрофе, однако «основы» для неё закладывались в течение двух десятилетий «зелёной» энергетической политики, убеждён автор. Европа зациклилась на возобновляемых источниках энергии, непригодных для снабжения сферы промышленности, отказалась использовать запасы ископаемого топлива, такого как сланцевый газ, при этом не внедрила аккумуляторные технологии и яростно боролась с ядерной энергетикой. Всё это сделало европейскую энергетическую систему недостаточно прочной и неэффективной, неспособной адаптироваться к «удару», который нанёс ей частичный уход России с местного газового рынка, резюмирует The Wall Street Journal, добавив, что рецессия в Европе практически неизбежна и остаётся лишь надеяться, что мировой финансовый кризис не случится.