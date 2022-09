Insider: европейские фермеры сворачивают производство из-за нехватки энергоресурсов, усугубляя продовольственный кризис

Из-за обострившегося глобального кризиса в сфере энергоснабжения некоторые европейские фермеры вынуждены сворачивать производство, поскольку в условиях инфляции оно зачастую становится просто нерентабельным. В первую очередь это касается молочного и хлебопекарного сектора, а также тепличного хозяйства, для обслуживания которого требуется много энергии. В результате и глобальный продовольственный кризис только усугубляется, сообщает The Insider.

Этой зимой многие страны Европы рискуют столкнуться с нехваткой энергоресурсов, поскольку Россия сокращает поставки природного газа. При этом продолжающийся рост цен ударил и по фермам, которые используют электроэнергию для производства продуктов питания. Некоторые фермеры в Европе вынуждены сворачивать производство из-за нехватки энергии, что лишь усугубляет глобальный продовольственный кризис, пишет The Insider.



Европейские страны до сих пор сильно зависят от поставок российских энергоносителей, поясняется в статье. Однако Россия приняла решение перекрыть поставки природного газа по газопроводу, который имеет важное значение для Европы, объяснив это техническими проблемами, возникающими на фоне западных санкций.



Кроме того, руководство Евросоюза планирует уже этой зимой полностью запретить импорт российской нефти. Это также способствовало тому, что цены на природный газ, которые начали расти и раньше в условиях постепенного восстановления спроса в результате ослабления санитарных ограничений, связанных с пандемией COVID-19, подскочили ещё выше, пишет The Insider.



А поскольку на протяжении всех этапов процесса производства продуктов питания требуется значительное количество электроэнергии, которая также резко подорожала, европейские фермеры и производители продуктов питания уже начали ощущать на себе негативное влияние общего повышения цен.



В результате производство некоторых продуктов в холодные месяцы года начало замедляться или вообще останавливаться, сообщается в статье. В частности, ведущий шведский производитель помидоров решил приостановить зимние посадки, а голландские теплицы также начали сокращать производство. Всё это угрожает ещё больше усугубить глобальный продовольственный кризис, подчёркивается в статье.



Союз фермеров ЕС Copa-Cogeca заявил, что молочный и хлебопекарный секторы в Европе больше всего пострадали от роста цен на топливо, потому что для процессов пастеризации и производства сухого молока всегда необходимо много энергии. В свою очередь, это привело к росту цен на сливочное масло и сухое молоко: по данным Европейской комиссии, они уже выросли на 80% и 55% соответственно, по сравнению с уровнем в конце августа прошлого года.



В Нидерландах некотороые владельцы теплиц, где обычно поддерживается высокая температура для выращивания овощей в холодное время года, начали отключать их или сокращать производственные площади из-за высоких цен на топливо. А поскольку Нидерланды сейчас считаются вторым по величине экспортёром сельскохозяйственной продукции в мире после США, такое сокращение сельскохозяйственного производства негативно повлияет на поставки фруктов, овощей и цветов по всему миру, отмечается в статье.



Компания Nordic Greens Trelleborg, которая является ведущим производителем томатов в Швеции, также заявила, что она не будет сажать озимый урожай в этом году, поскольку при текущих ценах на электроэнергию это будет означать работать себе в убыток. Это связано с тем, что Nordic Greens уже зафиксировала для своих клиентов цены на помидоры в начале года, когда цены на электроэнергию были значительно ниже, пояснил руководитель предприятия Миндаугас Красаускас. Эта компания впервые приостанавливает своё производство, сообщает The Insider.



Эксперты также предупреждают, что, поскольку из-за энергетического кризиса использование и внедрение различных технологий в сельскохозяйственной сфере будет замедляться, отрасль может опять «вернуться в прошлое» уже к концу этого года. «Похоже, что мы снова вернёмся в прошлое, когда Испания производит овощи зимой, а страны Северной Европы выращивают свои собственные овощи летом», — отметила в интервью Синди ван Рейсвик, аналитик компании Rabobank.