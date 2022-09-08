Blick: нарушителям отопительного режима в Швейцарии грозят штрафы и тюремные сроки

В случае дефицита газа зимой правительство Швейцарии собирается действовать жёстко, сообщает новостной портал Blick. Речь идёт не только об ограничениях на температуру отопления или нагрева воды — для нарушителей установленных правил будет предусмотрен денежный штраф или даже тюремное заключение, причём наказание возможно даже при случайном несоблюдении ограничительных мер по недосмотру.

Если зимой газа будет слишком мало, правительство Швейцарии будет применять жёсткие меры, сообщает швейцарский новостной портал Blick. В зданиях, отапливаемых газом, температура в помещении может быть повышена максимум до 19 °С. Горячую воду можно будет нагревать только до 60 °С. Излучающие обогреватели или палатки с горячим воздухом будут запрещены. Сауны и бассейны должны оставаться холодными.

Однако это ещё не всё: любому, кто нарушит эти правила, грозит тюремное заключение или денежный штраф, сообщает Blick. В случае умышленных действий возможно тюремное заключение сроком до трёх лет или назначение штрафа. Даже за нарушение мер по небрежности возможен штраф до 180 трудодней.

Это предусмотрено законом о национальном экономическом снабжении, на который Департамент экономики прямо ссылается в официальном документе. «Нарушения Закона о национальном экономическом снабжении всегда являются правонарушениями или, в некоторых случаях, даже тяжкими преступлениями и должны преследоваться кантонами в законном порядке», — объясняет пресс-секретарь департамента экономики Маркус Шпёрндли. Соответственно, закон «не даёт оснований для наложения административных штрафов».

При этом, как отмечает Blick, тот, кто случайно неправильно установил термостат, отделается более лёгким исходом, чем тот, кто намеренно нагрел свой бассейн до 25 °С. Наказание для компании, которая намеренно превысит свою квоту на газ, вероятно, будет ещё более суровым.

Однако повсеместной охоты на нарушителей энергетического законодательства не будет, утверждает издание. «Мы не полицейское государство», — заявил министр экономики Ги Пармелен на пресс-конференции Федерального совета в прошлую среду. «Полиция не обходит все дома подряд — но может производиться выборочный контроль», — сказал Пармелин. В других сферах тоже существует правила, выполнение которых не контролируется постоянно. «Проекты постановлений основаны прежде всего на том, что подавляющее большинство населения соблюдает закон», — подчеркивает Шпёрндли.

Но проверки не исключены — например, если вас отчитал сердитый сосед или слишком ретивый участковый. Тот, кто нагревает воздух до 20 °С вместо 19 °С, должен рассчитывать на штраф. Шпёрндли также подтверждает это — по крайней мере, «если о правонарушении было сообщено, оно контролировалось и впоследствии могло быть доказано».

Однако правительство Швейцарии прекрасно понимает, что действует в серой зоне, пишет Blick Вопрос о том, были ли измерения проведены в правильном месте — у наружной стены, как правило, прохладнее, чем у внутренней — может быть предметом судебного разбирательства.

Что касается запрета на отопление неиспользуемых зданий, то в своих пояснениях департамент экономики отмечает, что «крайне сложно определить критерий «неиспользуемые» более подробно и, прежде всего, более точно». Вопрос о том, где должна проходить разумная граница между использованием и неиспользованием, «ставит перед законодателем сложную задачу».

Ещё более сложная задача стоит перед кантонами, которые должны контролировать соблюдение ограничительных мер. Глава полиции Фреди Фесслер уже обратился к федеральному правительству с призывом «вводить только те меры, которые можно осуществить и, прежде всего, контролировать». По словам Фесслера, в этой сфере «всё ещё остаются некоторые открытые вопросы, которые необходимо прояснить». Например, должно быть точно определено, какой орган или учреждение отвечает за тот или иной контроль. Фесслер не хочет, чтобы энергетическая полиция ходила от двери к двери: «Мы хотим выполнять постановление, соблюдая чувство меры».

В то же время, он знает из своего опыта работы в условиях коронавирусных ограничений, что следует ожидать определённого количества доносов. «Когда поступает жалоба, полиция должна действовать», — объяснил Фесслер.

В связи с действующими положениями уголовного законодательства для привлечения нарушителей к ответственности необходимо будет привлечь прокуратуру или даже суд. «Здесь возникает вопрос, не являются ли простые административные штрафы правильным средством вместо дорогостоящего уголовного разбирательства, как в случае с коронавирусным кризисом», — подчеркнул руководитель швейцарской полиции.

У кантонов теперь есть время до 22 сентября, чтобы официально заявить о своих опасениях и представить предложения, отмечает швейцарский новостной портал Blick.