ZDF: доходы России от экспорта топливного сырья превышают её расходы на спецоперацию

За полгода с начала спецоперации на Украине доходы России от экспорта нефти, газа и угля превысили затраты на ведение боевых действий, подсчитали специалисты финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха CREA. По их данным, от продажи топливного сырья Россия получила около €158 млрд, в то время как на спецоперацию потратила порядка €100 млрд. При этом крупнейшими покупателями оказались ЕС и Китай, а внутри ЕС — Германия, сообщает немецкий телеканал ZDF.

Доходы России от экспорта ископаемого топлива за первые шесть месяцев с начала военных действий на Украине значительно превысили затраты на проведение спецоперации, утверждает немецкий телеканал ZDF.

По данным финского Центра исследований энергетики и чистого воздуха CREA, доходы России от продажи сырья за этот период составили сумму, эквивалентную €158 млрд. Эта сумма сопоставима с той, в которую исследователи оценивают военные расходы России на Украине — около €100 млрд.

В анализе учитывается экспорт нефти, газа и угля в период с 24 февраля по 24 августа этого года, на основании данных морских перевозок и поставок по трубопроводам. Анализ показал, что крупнейшим покупателем российского топливного сырья за это время был ЕС, который приобрёл у России ресурсы на €85 млрд, за ним следовал Китай с закупками на €35 млрд.

Как сообщает немецкий телеканал, в ЕС среди импортёров российского сырья лидирует Германия, которая приобрела поставки на сумму €19 млрд, что делает её вторым по величине покупателем российского ископаемого топлива в мире, сразу после Китая. Россия «по-прежнему получает рекордные доходы» от ископаемых видов топлива, несмотря на снижение объёмов экспорта, пояснил аналитик CREA Лаури Милливирта.

«Для борьбы с этим правительствам необходимо ввести тарифы или ограничить цены на импорт из России и ускорить меры по энергосбережению», — рекомендует эксперт финского исследовательского центра.

Прежде всего, по его словам, необходимо сократить потребление нефти и газа «путём ускорения использования чистой энергии и электрификации за счёт тепловых насосов и электромобилей». Германия по-прежнему зависит от российского импорта энергоносителей, несмотря на усилия по его сокращению, особенно с начала военной спецоперации на Украине, заключает немецкий телеканал ZDF.