DWN: Япония продолжает делать ставку на российский газ

Япония решила не разрывать сотрудничество с Россией в энергетической сфере, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Японские предприятия Mitsubishi и Mitsu продолжат своё участие в газовом проекте «Сахалин — 2», который, по словам японского министра промышленности, «очень важен для стабильного энергетического снабжения» страны. К тому же на фоне взрывного роста цен на энергию поиск альтернатив мог бы оказаться для Токио очень дорогостоящим предприятием, отмечает немецкое издание.

Несмотря на антироссийские санкции Запада японские предприятия Mitsubishi и Mitsui продолжат своё участие в газовом проекте «Сахалин — 2», сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. На одноимённом острове, находящемся на Дальнем Востоке России, добывается природный газ, а потом превращается в сжиженный. «Проект «Сахалин — 2» очень важен для стабильного энергетического снабжения Японии, и мы из практических соображений сохраним наши доли», пояснил такое решение министр промышленности Японии Хагиуда Коити.

После начала боевых действий на Украине Токио присоединился к западным санкциям против Москвы и принял свои собственные штрафные меры, напоминает немецкое издание. Однако сотрудничество в энергетической сфере там решили не разрывать. Япония покрывает приблизительно 10% своей потребности в СПГ за счёт поставок из России, и проект «Сахалин» играет в этом огромную роль. К тому же в прошлом году Россия стала вторым по величине поставщиком угля в Японию с долей рынка в 11%.

Отказ японских предприятий от участия в российском проекте означал бы, что Токио нужно искать альтернативы, но на фоне нынешнего взрывного роста цен на энергию на мировом рынке, это может оказаться очень дорогостоящим предприятием. При этом нидерландско-британский концерн Shell решил выйти из проекта и ищет на данный момент покупателя для своей доли.

На фоне благосклонного отношения японских властей к проекту «Сахалин — 2» две крупные японские энергетические компании продлили договоры о поставках российского газа, а именно Tokyo Gas и концерн JERA. По имеющейся информации, все важные условия сделки остались неизменными. Примечательно ещё и то, что многие японские предприятия отказываются уходить из России, хотя правительство их к этому активно призывает. Из 168 компаний, зарегистрированных в России, свою деятельность временно приостановили 74 и только шесть предприятий полностью ушли из страны.