Немецкие политики из земли Саксония поддержали призыв своего премьера Михаэля Кречмера к началу переговоров с Россией для достижения перемирия в украинском конфликте, сообщает N-TV. По их словам, на немцев возложена «историческая обязанность предпринять всё», чтобы остановить боевые действия. Также они усомнились в том, что антироссийские санкции помогают в деле установления мира, и потребовали проверить, какой ущерб они наносят самой Германии.

На прошлой неделе премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер потребовал «заморозить» украинский конфликт и для этого вступить с Россией в переговоры, напоминает N-TV. По его словам, необходимо прекратить страдания людей и не допустить того, чтобы боевые действия обрушили весь мир в хаос. В результате на Кречмера самого обрушилось много критики, но теперь многие политики из Саксонии выступили в поддержку премьера.

«Премьер-министр абсолютно прав в том, что выступает за перемирие. Ведь на нас немцев возложена историческая обязанность предпринять всё, чтобы временно приостановить этот конфликт, а ещё лучше закончить его», заявил обер-бургомистр города Гримма Маттиас Бергер. По его словам, немцы недоумевают, почему речь постоянно идёт только о поставках оружия, а не дипломатических усилиях.

Всего официальное заявление в поддержку премьера подписало 17 обер-бургомистров и бургомистров, а также члены партии «Свободные избиратели». По их мнению, проверке нужно подвергнуть и эффективность антироссийских санкций. Нужно понять, могут ли они помочь достичь мир, и какой урон они наносят немецким экономике и обществу. Политики напоминают, что цена на газ в результате введения штрафных мер увеличилась в четыре раза, а стоимость электричества на бирже электроэнергии выросла в десять раз.

«Всё это безумие. Мы рядом с людьми, которые не знают, как они в будущем будут оплачивать счета за энергию, и поэтому мы чётко осознаём их тревогу и относимся к ней серьёзно», пояснил обер-бургомистр немецкого города Бишофсверда Хольм Гросе. Нынешние пакеты государственной помощи не способны компенсировать будущие затраты. В связи с этим мэр города Аннаберг-Буххольц Рольф Шмидт напомнил политикам в Берлине, что они давали присягу ограждать немецкий народ от вреда.

В свою очередь лидер партии «Свободные избиратели» Томас Вайдингер подчеркнул, что именно восточногерманские предприятия больше всего зависят от российского газа, и для них необходимо обеспечить надёжность планирования. Но немецкие власти ничего не говорят об условиях, при которых антироссийские санкции могли бы быть отменены частично или полностью. В Берлине говорят только о победе и поражении, но никто не знает, что стоит за этими понятиями в этом конфликте.