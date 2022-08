ERR: эстонские компании просят МИД страны разрешить им покупать нефть у России

28 эстонских компаний обратились в МИД страны с просьбой о временных исключениях из запрета на импорт российских энергоносителей уже после введения санкций. Как передаёт ERR, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что общественность обоснованно заинтересована в том, чтобы знать, какие компании запросили исключения на переходный период для продолжения торговли нефтью с Россией.

МИД Эстонии опубликовал список компаний, которые ходатайствовали об исключениях для продолжения импорта нефтепродуктов из России в переходный период, уже после введения санкций. Как передаёт ERR, по словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, название компаний, сфера деятельности и факт ходатайства об исключениях не могут рассматриваться как коммерческая тайна, а публикация списка не нарушает правила коммерческой тайны.

«Я убеждён, что эстонская общественность обоснованно заинтересована в том, чтобы знать, какие эстонские компании запросили исключения на переходный период для продолжения торговли нефтью с Россией», — сказал Рейнсалу.

«Эстония представила предложения по новому санкционному пакету Европейского союза, который ещё больше будет препятствовать торговле энергоносителями Европейского союза с Россией», — добавил он.

Как отмечает портал, об исключении ходатайствовали компании Flexoil OÜ, Marine Energy Solutions OÜ, Baltic Marine Bunker AS, Eurodelta OÜ, Manoir Energy OÜ, Westnbalticoil OÜ, SIA ImplexOil, Alexela Bunkering OÜ, GazTrans Eesti OÜ, Stacroloft Inc, Fillenergi OÜ, Himbalt Trade OÜ, Eesti Aviokütuse Teenuste AS, Aurum Invest OÜ, Venkon Group OÜ, LITASCO SA, VNK AS, TRAFIGURA PTE LTD, AS Liwathon E.O.S, AS Operail, United Stream OÜ, Skinest Veeremi OÜ, AS NT Bunkering, AS Alexela Logistics, Baltia Trading Company OÜ, Petrohim International Carriers OÜ, City Sky OÜ и Altairbalt OÜ.