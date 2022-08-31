ERR: эстонские компании просят МИД страны разрешить им покупать нефть у России
МИД Эстонии опубликовал список компаний, которые ходатайствовали об исключениях для продолжения импорта нефтепродуктов из России в переходный период, уже после введения санкций. Как передаёт ERR, по словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, название компаний, сфера деятельности и факт ходатайства об исключениях не могут рассматриваться как коммерческая тайна, а публикация списка не нарушает правила коммерческой тайны.
«Я убеждён, что эстонская общественность обоснованно заинтересована в том, чтобы знать, какие эстонские компании запросили исключения на переходный период для продолжения торговли нефтью с Россией», — сказал Рейнсалу.
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