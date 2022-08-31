Le Figaro: санкции и поддержка Украины — польский премьер назвал два вида оружия европейцев против России

Будь Польша председателем ЕС в момент начала российской спецоперации на Украине, она добивалась бы более серьёзных санкций в отношении Москвы, заявил в интервью Le Figaro Президент Польши Матеуш Моравецкий. К примеру, страна предложила бы конфисковать активы российских олигархов и Российской Федерации на сумму более €300 млрд и использовать эти средства снижения затрат на энергоносители для европейских налогоплательщиков.

«У европейцев есть два вида оружия против России: санкции и поддержка Украины», — заявил в интервью Le Figaro Президент Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, будь Польша председателем ЕС в первой половине 2022 года, она постаралась бы сделать больше в этих областях.

К примеру, Моравецкий, по его словам, предложил бы конфисковать активы российских олигархов и Российской Федерации на сумму более €300 млрд, а не ограничиваться их замораживанием. Использовать конфискованные средства следовало бы для снижения затрат на энергоносители для французских, немецких или польских налогоплательщиков, считает глава правительства Польши.

Моравецкий уверен, что страны, расположенные на восточном фланге НАТО, понимают Россию гораздо лучше, чем страны вроде Франции, которые географически более далеки от неё или имеют с ней традиционные связи или даже определенную симпатию. «В этом контексте важно, чтобы Франция и Эммануэль Макрон чаще общались с нами, а также с Литвой, Финляндией и другими странами Центральной Европы», — подчеркнул польский политик.

По убеждению Моравецкого, Европа не может позволить себе проиграть в конфликте с Россией. Однако угроза внутреннего «взрыва» в блоке из-за раскола между странами, которые желают мира, и теми, кто хочет победы Украины, по-прежнему существует, и «российская пропаганда» будет стараться убедить европейских лидеров том, что можно быстро закончить военные действия и вернуться к обычному сотрудничеству, предупреждает премьер-министр.