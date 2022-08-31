Bloomberg: Китай заполняет пустоту на российском рынке после бегства западных брендов

Западные санкции после начала российской спецоперации на Украине ускорили поворот Москвы к Азии, и в первую очередь к Китаю. Как пишет Bloomberg, перемены охватили всю экономику: от банковского сектора до энергетики. Кроме того, Москва переписывает собственные правила, чтобы её суверенный фонд благосостояния смог инвестировать в валюты Пекина, Нью-Дели и Анкары.

Российский рынок перестраивается из-за санкций и массового исхода брендов, и теперь китайские автомобили, телевизоры и смартфоны постепенно заменяют в России немецкий и южнокорейский импорт. Как пишет Bloomberg, в результате карта торговли перекраивается, а Россия пытается оградить себя от дальнейших сбоев, переключаясь на страны, не поддержавшие санкции США и их союзников. Кроме того, Москва переписывает собственные правила, чтобы её суверенный фонд благосостояния смог инвестировать в валюты Китая, Индии и Турции, поскольку покупки в евро и долларах отпали из-за санкций.

Как продолжает издание, украинский конфликт ускорил для России крен в сторону Азии, и сдвиги, на которые раньше уходили годы, происходят за считаные месяцы. Это преображение подводит черту под процессом, начавшимся в самом начале президентства Владимира Путина, а перемены охватили всю экономику: от банковского сектора до энергетики.

Продажи автомобилей Great Wall Motor и Geely Automobile Holdings в июле оставались стабильными даже при том, что автомобильный рынок рухнул по сравнению с прошлым годом на 75%. Таким образом эти бренды вошли в число самых продаваемых. По данным аналитического агентства «Автостат», в прошлом квартале 81% импорта новых автомобилей пришёлся на Китай — против всего 28% в первом квартале.

Российский Центральный банк сообщил в докладе от 24 августа, что в автомобильной торговле впервые с начала спецоперации в феврале появился повод для оптимизма, поскольку рынок сместился с европейских производителей в Азию.

Изменился и рынок смартфонов — и тоже в пользу Китая, поскольку Apple и Samsung поставки приостановили. Их товары по-прежнему доступны через параллельный, или «серый» импорт, но они завозятся без «благословения» производителя, а это, в свою очередь, отпугивает часть потребителей, поскольку товары обходятся дороже и лишены всякой гарантии.

Самым продаваемым брендом смартфонов в России во втором квартале стал Xiaomi, свергнув Samsung. Вообще же, как сообщает крупнейший российский мобильный оператор МТС, из пяти ведущих брендов три оказались китайскими.

«Происходит перераспределение рынка, — объясняет руководитель телекоммуникационного подразделения Ozon Алексей Зайцев. — Мы видим повышенный спрос на Android-смартфоны китайских брендов».

Спрос на китайские телевизоры с началом российской спецоперации также почти удвоился, поскольку японские и корейские компании прекратили поставки. Буму предшествовал сильнейший спад розничных продаж со времён пандемии коронавируса: в апреле — июне он составлял почти 10% в месяц.

Как отмечает издание, торговля с Пекином росла ещё до конфликта, в прошлом году на Китай приходилось до 25% всего российского импорта. Однако сегодня Москва нуждается в поставках как никогда прежде, а выбор для потребителей сократится ещё больше. В прошлом месяце Россия купила у Китая товаров на $6,7 млрд — на 20% больше, чем в прошлом. На фоне дороговизны энергоносителей двусторонняя торговля может вырасти в 2022 году более чем на треть — до $190 млрд.

Поскольку Китай как партнёр становится всё важнее, объём торгов в юанях на Московской бирже в этом году вырос более чем в 40 раз, отмечает главный экономист Citigroup по России Иван Чакаров. По словам аналитика московского Центра стратегических разработок Бориса Копейкина, китайские компании постепенно выясняют, как ввозить товары в Россию, не нарушая санкций.

«Темпы растут, и к концу года ассортимент китайских товаров расширится ещё больше», — заключил Копейкин.