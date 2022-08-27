France 24: половина Китая страдает от рекордной засухи

Сильная засуха на фоне рекордной жары этим летом охватила уже половину территории Китая. Жители крупных городов приходят ночевать в торговые центры и в метро в поисках прохлады. Многие водоёмы пересохли, при этом под угрозой оказался и урожай сельскохозяйственных культур. Наиболее пострадавший район — бассейн реки Янцзы, сообщает France 24.
Иссохшаяся и потрескавшаяся почва окружает остров Луоксиндунь. [? Luoxingdun Island] Скала с пагодами, [? Fallen-Star Rock ? ] расположенная посреди самого большого пресноводного озера Китая, в августе обычно была окружена водой.
МУЖЧИНА: Обычно вода доходит вот до этого места. Самый высокий уровень отмечен здесь. А прошлым летом у нас была вода вот до этой отметки!
Вот как это выглядело два года назад, когда этот регион пострадал от наводнения. Уровень воды в озере Поянху обычно колеблется: паводковые воды реки Янцзы наполняют его в летний сезон, который обычно богат осадками, до того как вода резко отступает в засушливый осенний и зимний сезон.
Однако в этом году размеры озера уже уменьшились в пять раз. Китай переживает самое жаркое лето за всю историю наблюдений, при этом волна жары не спадает уже более 70 дней и почти каждый день бьёт новые рекорды. Средние температуры превышают сорок градусов по Цельсию.
В Чунцине некоторые жители в поисках прохлады приходят ночевать в торговые центры и на станции метро, где есть кондиционеры. Крупные города Китая были вынуждены приглушить огни из-за дефицита электроэнергии.
Экстремальная погода в этом году угрожает и урожаю в Китае, который является одним из крупнейших мировых экспортёров сельскохозяйственной продукции.
МУЖЧИНА: Посмотрите, эти перцы высыхают и скоро погибнут. Я потерял половину урожая овощей, если сравнивать с нормальным сезоном.
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