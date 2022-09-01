Handelsblatt: стремление к энергетической независимости от России ведёт Польшу к катастрофе

После начала боевых действий на Украине Польша стала первой страной ЕС, в которую Россия перестала поставлять газ, пишет Handelsblatt. И всё потому, что Варшава отказалась оплачивать голубое топливо в рублях. При этом местное правительство спокойно отнеслось к штрафным мерам Москвы и заявило о скорой реализации нескольких инфраструктурных проектов, которые позволят стране избавиться от газовой зависимости от Кремля и пережить предстоящую зиму в тепле и безопасности. Речь шла в первую очередь о завершении строительства трубопровода Baltic Pipe между Польшей и Данией и дальнейшем подключении этого объекта к норвежской сети.

Но оказалось, что эта стратегия, которой многие в Европе восхищались, вела в тупик, продолжает немецкое издание. Поначалу Польша была образцом для Германии и других стран ЕС в том, как надо избавляться от зависимости от российского газа, но теперь в государстве царит хаос: сорвавшиеся сделки, конфликты с Норвегией, задержки из-за технических проблем, растерянность. Следующая зима для поляков может выдаться очень холодной. И у правительства нет никакого плана Б, чтобы обеспечить своих граждан и предприятия голубым топливом.

Дело в том, что польский государственный энергетический концерн PGNiG пока что не смог выкупить необходимые для страны объёмы газа. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о возмутительно высоких ценах на голубое топливо в Норвегии: «Мы что, должны платить Норвегии 110 евро за мегаватт-час? В четыре или даже пять раз больше, чем год назад? Да это же безумие!» В Министерстве энергетики Норвегии заявили, что предприятия обязаны продавать ресурсы по рыночным ценам, а количество экспортируемого газа будет зависеть от экономических условий. К тому же Осло не собирается отдавать предпочтение Варшаве и сокращать поставки другим клиентам, а также не будет делать полякам специальных скидок.

Дальше события могут развиваться по доселе немыслимому сценарию: Польше, возможно, придётся обратиться за помощью к Германии и попросить энергетической поддержки у страны, которая сама из-за своей газовой зависимости от России постоянно подвергалась международной критике. Проблему усугубляет ещё и то, что задержки наблюдаются и в реализации других энергетических проектов Варшавы. К примеру, добыча на датском месторождении Tyra II начнётся только на стыке 2023-2024 годов, а не этой осенью, как планировалось. Всему виной разрыв цепочек поставок технического оборудования. PGNiG также участвует в добыче газа на норвежском побережье, но и там возникли трудности.

Но, несмотря на разворачивающуюся в его стране катастрофу, Матеуш Моравецкий продолжает критиковать энергетическую политику Германии, утверждает, что «Северный поток» и «Северный поток — 2» «привели к дестабилизации Европы». Но о ситуации с Baltic Pipe он практически ничего не говорит, отмечая, что переговоры «ещё не завершены». Ещё до начала боевых действий на Украине половину своих энергетических нужд Польша покрывала за счёт поставок из России. Сейчас же в стране сформировался дефицит в размере 5,6 млрд кубометров природного газа.