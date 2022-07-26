Guardian: власти Франции будут штрафовать магазины с кондиционерами и не закрытыми дверями

Париж собирается принять указ о необходимости закрывать двери в кондиционируемых магазинах, сообщает Guardian. Это позволит сэкономить 20% потребляемой энергии, объяснила эту инициативу властей министр преобразования энергетики Аньес Панье-Рюнаше. При этом нарушители нового предписания будут облагаться штрафами в €750, отмечает британское издание.

Власти Франции велят магазинам, в которых ест кондиционеры, закрывать двери в целях экономии энергии, сообщает Guardian. По словам министра преобразования энергетики Аньес Панье-Рюнаше, это позволит сэкономить 20% потребляемой энергии. Соответствующий указ будет принят в ближайшие дни, подчеркнула она.

Его нарушителям грозит штраф в €750, продолжает британское издание. Впрочем, муниципальная полиция ещё с прошлой недели начала наказывать французов небольшими денежными взысканиями в €150, так как власти выразили возмущение по поводу «избыточной и безответственной траты энергии».

Французское электричество дешёвое, так как в стране используются атомные электростанции, покрывающие приблизительно 70% энергопотребления, но газовый кризис вынудил президента страны Эммануэля Макрона ввести «программу экономии».

Розничные магазины и крупные супермаркеты уже согласились внедрить новый план, в рамках которого надписи с подсветкой на зданиях будут отключаться сразу после закрытия, а интенсивность освещения в целом будет снижена. В помещениях общественного назначения также нужно будет прибавлять температуру на термостате летом и сбавлять зимой, а обычным гражданам выключать WiFi роутеры, телевизоры и свет в комнатах, которые не используются.

Некоторые эксперты считают, что эти меры не помогут каким-то волшебным образом преодолеть энергетический кризис, но признают, что они носят не только символический характер. Да, пара процентов экономии в сфере, на которую приходится всего несколько процентов общего энергопотребления во Франции, это немного, но они всё равно важны, так как дают людям понять, что справить с энергетическим кризис получится только сообща.