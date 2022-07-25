Sky News: на южной границе Великобритании случился транспортный коллапс из-за брексита

В Великобритании наступили летние каникулы, и местные жители отправились на континент, во Францию. Но в порту Дувра их ждала неожиданность: из-за брексита прежде, чем сесть на паром, им теперь нужно пройти пограничную проверку со стороны французов. И из-за этого в пятницу они стояли в пробке по шесть часов, пишет Sky News.

В Великобритании разразился транспортный хаос, пишет на своём сайте Sky News. Сначала отменялись перелёты, и у авиакомпаний были проблемы с набором персонала после пандемии, потом бастовали работники железных дорог, а теперь загвоздки коснулись пограничников в одном из главных транспортных узлов страны — в порту Дувра.

В Великобритании закончился учебный год, и семьи ринулись на юго-запад, восток страны, а также в порты Дувра и Фолкстона. Это главные направления для летнего отдыха. Уже в пятницу дороги были забиты, в порту Дувра люди стояли в пробке по шесть часов, чтобы пересечь Ла-Манш и попасть во Францию.

Хотя загруженность направления часто повышается в начале и в конце каникул, на этот раз власти обвиняют во всём французов, которые ввели усиленные проверки на границе после брексита. Теперь людям, которые хотят из Великобритании попасть во Францию, прежде чем погрузиться на паром, нужно пройти французских пограничников.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс назвала ситуацию недопустимой и призвала французскую сторону предоставить больше сотрудников для досмотра пассажиров. Но французская сторона отвечает, что это всё последствия брексита, а порт Дувра слишком мал, там некуда размещать большее число сотрудников.

При этом британские власти предупреждают, что такая сложная ситуация продлится, вероятно, все выходные. Оператор, который занимается морскими перевозками в Великобритании, сообщает, что пассажирам нужно закладывать как минимум по пять часов на прохождение всех процедур, пишет Sky News.