Daily Express: электоральный провал Макрона повышает шансы выхода Франции из ЕС

На недавних выборах коалиции французского президента не удалось получить большинство мест в парламенте. Поэтому сторонники фрексита надеются, что давление общества и оппозиции заставит правительство Эммануэля Макрона провести референдум о членстве страны в европейском блоке, пишет Daily Express.

На недавних выборах коалиция «Вместе!» Эммануэля Макрона не смогла получить большинство мест в парламенте. Ещё одним ударом для французского президента стал успех партий, которые возглавляют его политические соперники Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон, пишет Daily Express.

По словам издания, Макрону придётся сформировать правящую коалицию или возглавить правительство меньшинства, которое будет вынуждено вступать в переговоры с оппонентами по каждому законопроекту. В противном случае ему грозит «кошмарная перспектива» — проведение досрочного голосования.

Впрочем, в свете недавней «катастрофы на выборах» есть вероятность, что французский лидер столкнётся с ещё одним вариантом развития событий. Он может быть вынужден уступить давлению сторонников фрексита и провести референдум о членстве страны в ЕС, утверждает Daily Express.

Президент движения «Поколение фрексита» Шарль-Анри Галлуа уверен: после «электорального провала» от Макрона всё настойчивее будут требовать выхода из блока. «Я думаю, что у истинных патриотов есть историческая возможность объединиться во время европейских выборов. Этот союз должен быть создан вокруг одной идеи: референдума о членстве в ЕС. Я думаю, что это лучший способ для нас добиться фрексита», — заявил он в интервью изданию.

По мнению Галлуа, тот факт, что Макрон теперь не сможет принимать законы без поддержки других партий, является «отличной новостью для французского суверенитета». Поскольку легитимность президента оказалась «подорвана», ему предстоит нелёгкая битва за «навязывание своей еврофанатической программы».

«Макрон — воплощение европеизма, и сейчас он настолько ослаблен, что, возможно, не сможет управлять страной. Естественно, в силу обстоятельств вопрос о нашем членстве в ЕС наложится на общественную дискуссию и станет в ней центральным», — предположил член «Поколение фрексита» Эрик Нуаре.

«Оппозиционным партиям, если они хотят заслужить доверие, всё чаще придётся занимать чёткую позицию в отношении Евросоюза. По меньшей мере им придётся выступать за референдум о нашем членстве в ЕС, подобный тому, что проводился в Соединённом Королевстве», — заявил он.

Сторонник фрексита также обратил внимание, что Еврокомиссия уже выпустила список важных реформ, выполнение которых она ждёт от Франции в этом году. Но добиться принятия этих непопулярных среди народа жёстких экономических мер Макрону будет непросто, поскольку он больше «не управляет игрой», отметил Нуаре.