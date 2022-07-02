Die Welt: Франция стала крупнейшим покупателем российского СПГ

Несмотря на украинский кризис, Франция активно нарастила закупки российского СПГ, сообщает Die Welt. Как пишет издание, это связано с тем, что страна испытывает проблемы в сфере энергетики: в частности, Франции пришлось по техническим причинам приостановить работу многих своих АЭС.

Три крупнейшие французские энергетические компании EDF, Engie и TotalEnergies выступили с совместным призывом экономить энергию, пишет Die Welt. Как отмечает издание, во Франции энергетические концерны взяли на себя то, чего избегает государство: сообщать неудобную правду. Лишь совсем недавно министр экономики Франции Бруно Ле Мэр признал возможность дефицита в энергетической сфере.

С середины июня Франция больше не получает российский газ по трубам, пишет Die Welt. Несмотря на это, Франция, наряду с Индией и Китаем, принадлежит к небольшой группе стран, нарастивших закупки российского газа на фоне украинского кризиса. Согласно данным финского аналитического центра CREA, Франция стала крупнейшим в мире покупателем российского СПГ.

В отличие от Германии, Франция располагает сразу четырьмя терминалами для приёма СПГ, отмечает Die Welt. Как пишет издание, ранее Франция могла надёжно переносить энергетические кризисы за счёт большого числа АЭС, однако именно сейчас французская атомная отрасль испытывает технические проблемы и снижает своё производство до исторических минимумов. 12 атомных реакторов пришлось остановить из-за коррозии. В результате производство электричества в мае снизилось на 13%.