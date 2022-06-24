BFM TV: Франция вернёт удалёнку, чтобы пережить отключение от российского газа

После отключения от российского газа Франция вынуждена сокращать потребление газа и электричества, чтобы пережить предстоящую зиму, передаёт BFM TV. Среди путей решения этой проблемы рассматривают сдвиг рабочих часов, возвращение удалёнки и реорганизацию работы на крупных производствах, при этом, несмотря на высокие цены, правительство должно заполнить хранилища на 85%.

ПАСКАЛЬ ДЕ ЛА ТУР ДЮ ПЕН, ведущая BFM TV: Итак, Стефан Педраззи, приведём цифры, которые привела министр экологического перехода. Она заявила о снижении на 10 процентов потребления газа для того, чтобы избежать его дефицита зимой.

СТЕФАН ПЕДРАЗЗИ, экономический обозреватель BFM TV: Да, предприятиям и административным учреждениям придётся сделать усилие, чтобы за два года сократить на 10 процентов потребление газа, а также электричества. Для этого создадут рабочие группы, уже рассматриваются различные сценарии. Один из них — сдвинуть рабочие часы, чтобы выровнять пиковую загруженность по утрам и вечерам. Возобновить удалённую работу — на первый взгляд кажется, что выгода неочевидна: на отопление и освещение каждого отдельного жилья, возможно, тратится больше энергии, чем на отопление и освещение одного места работы. Однако есть пример карантина, когда потребление (электроэнергии. — ИноТВ) снизилось на 5 процентов. Так что, очевидно, это эффективная мера. И, наконец, третий вариант — реорганизация работы на производствах, которые потребляют большие объёмы энергии, чтобы их сократить. Это сложно, но эффективно, потому что в таком случае общее сокращение потребления достигнет 15 процентов.

ПАСКАЛЬ ДЕ ЛА ТУР ДЮ ПЕН: Есть и другие европейские страны, которые также готовятся к активным действиям и находятся в таком же положении, как мы.

СТЕФАН ПЕДРАЗЗИ: Да, например, в Германии, которая сильно зависит от российского газа — почти на 50 процентов, даже для производства электричества. В Германии 12 процентов электричества производится на основе газа. Главное отличие от Франции в том, что там населению придётся сделать усилие. Немцев уже попросили уменьшить температуру и продолжительность душа, меньше отапливать жильё. Немного напоминает меры по экономии энергии 70-х годов во Франции. Тем не менее Германия уже объявила, что без российского газа будет сложно пережить зиму. Первый пороговый уровень уже достигнут — тот, который позволяет федеральной земле возобновить работу угольных электростанций.

ПАСКАЛЬ ДЕ ЛА ТУР ДЮ ПЕН: Тем временем премьер-министр Элизабет Борн постаралась сделать обнадёживающее заявление в отношении нашей способности пережить следующую зиму.

СТЕФАН ПЕДРАЗЗИ: Да, и начнём мы с создания запасов газа. Цель в том, чтобы к осени запасы газа составляли 100 процентов. Обычно этот показатель равен 85 процентам. Во Франции имеется 14 подземных хранилищ. На сегодняшний день мы немного опережаем обычный график: хранилища заполнены на 59 процентов. Средний показатель в Европе — 54 процента. Проблема в том, что стоит это очень дорого — цены на газ сейчас запредельные. Правительство пообещало предоставить операторам финансовые гарантии государства. Кроме того, во Франции будет открыт новый терминал СПГ (сжиженного природного газа), это будет плавучая установка в Гавре, но готова она будет только к сентябрю 2023 года.

ПАСКАЛЬ ДЕ ЛА ТУР ДЮ ПЕН: Но говоря откровенно, Стефан Педраззи, действительно ли угроза дефицита газа реальна? Так ли это?

СТЕФАН ПЕДРАЗЗИ: Очевидно, это так, даже если правительство это не афиширует. Некоторые говорят: «Давайте более разумно распределять газовые ресурсы». Другие предупреждают: «Осторожно! Готовьтесь к экономии». Или «готовьтесь к нормированию», — в конце концов, это почти одно и то же. Хорошая новость в том, что всё это ускорит переход к более экологичным решениям со всем, что они подразумевают в плане инвестиций, технического прогресса, изменений в поведении. Мы научимся быть немного умереннее, но это, разумеется, будет иметь свою цену и, вероятно, поспособствует ещё большему росту инфляции.

Дата выхода в эфир 24 июня 2022 года.