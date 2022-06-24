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BFM TV: Франция вернёт удалёнку, чтобы пережить отключение от российского газа

Материал представлен в переводе ИноТВ
После отключения от российского газа Франция вынуждена сокращать потребление газа и электричества, чтобы пережить предстоящую зиму, передаёт BFM TV. Среди путей решения этой проблемы рассматривают сдвиг рабочих часов, возвращение удалёнки и реорганизацию работы на крупных производствах, при этом, несмотря на высокие цены, правительство должно заполнить хранилища на 85%.

ПАСКАЛЬ ДЕ ЛА ТУР ДЮ ПЕН, ведущая BFM TV: Итак, Стефан Педраззи, приведём цифры, которые привела министр экологического перехода. Она заявила о снижении на 10 процентов потребления газа для того, чтобы избежать его дефицита зимой.

СТЕФАН ПЕДРАЗЗИ, экономический обозреватель BFM TV: Да, предприятиям и административным учреждениям придётся сделать усилие, чтобы за два года сократить на 10 процентов потребление газа, а также электричества. Для этого создадут рабочие группы, уже рассматриваются различные сценарии. Один из них — сдвинуть рабочие часы, чтобы выровнять пиковую загруженность по утрам и вечерам. Возобновить удалённую работу — на первый взгляд кажется, что выгода неочевидна: на отопление и освещение каждого отдельного жилья, возможно, тратится больше энергии, чем на отопление и освещение одного места работы. Однако есть пример карантина, когда потребление (электроэнергии. — ИноТВ) снизилось на 5 процентов. Так что, очевидно, это эффективная мера. И, наконец, третий вариант — реорганизация работы на производствах, которые потребляют большие объёмы энергии, чтобы их сократить. Это сложно, но эффективно, потому что в таком случае общее сокращение потребления достигнет 15 процентов.
 
ПАСКАЛЬ ДЕ ЛА ТУР ДЮ ПЕН: Есть и другие европейские страны, которые также готовятся к активным действиям и находятся в таком же положении, как мы.
 
СТЕФАН ПЕДРАЗЗИ: Да, например, в Германии, которая сильно зависит от российского газа почти на 50 процентов, даже для производства электричества. В Германии 12 процентов электричества производится на основе газа. Главное отличие от Франции в том, что там населению придётся сделать усилие. Немцев уже попросили уменьшить температуру и продолжительность душа, меньше отапливать жильё. Немного напоминает меры по экономии энергии 70-х годов во Франции. Тем не менее Германия уже объявила, что без российского газа будет сложно пережить зиму. Первый пороговый уровень уже достигнут тот, который позволяет федеральной земле возобновить работу угольных электростанций.
 
ПАСКАЛЬ ДЕ ЛА ТУР ДЮ ПЕН: Тем временем премьер-министр Элизабет Борн постаралась сделать обнадёживающее заявление в отношении нашей способности пережить следующую зиму.
 
СТЕФАН ПЕДРАЗЗИ: Да, и начнём мы с создания запасов газа. Цель в том, чтобы к осени запасы газа составляли 100 процентов. Обычно этот показатель равен 85 процентам. Во Франции имеется 14 подземных хранилищ. На сегодняшний день мы немного опережаем обычный график: хранилища заполнены на 59 процентов. Средний показатель в Европе — 54 процента. Проблема в том, что стоит это очень дорого — цены на газ сейчас запредельные. Правительство пообещало предоставить операторам финансовые гарантии государства. Кроме того, во Франции будет открыт новый терминал СПГ (сжиженного природного газа), это будет плавучая установка в Гавре, но готова она будет только к сентябрю 2023 года.
 
ПАСКАЛЬ ДЕ ЛА ТУР ДЮ ПЕН: Но говоря откровенно, Стефан Педраззи, действительно ли угроза дефицита газа реальна? Так ли это?
 
СТЕФАН ПЕДРАЗЗИ: Очевидно, это так, даже если правительство это не афиширует. Некоторые говорят: «Давайте более разумно распределять газовые ресурсы». Другие предупреждают: «Осторожно! Готовьтесь к экономии». Или «готовьтесь к нормированию», — в конце концов, это почти одно и то же. Хорошая новость в том, что всё это ускорит переход к более экологичным решениям со всем, что они подразумевают в плане инвестиций, технического прогресса, изменений в поведении. Мы научимся быть немного умереннее, но это, разумеется, будет иметь свою цену и, вероятно, поспособствует ещё большему росту инфляции.
 
Дата выхода в эфир 24 июня 2022 года.
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