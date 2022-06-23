Politico: Россия объявила Европе «газовую войну» — и подтолкнула её к углю

Сокращения Россией поставок газа в ЕС в ответ на санкции, введённые в отношении Москвы из-за спецоперации на Украине, вынудили правительства некоторых европейских стран сделать резкий разворот по вопросу угля и нарастить его потребление, дабы запастись газом на будущую зиму, сообщает Politico. Как отмечает обозреватель издания, «энергетический шантаж» в исполнении Москвы обостряет внутриполитическую напряжённость в Евросоюзе, а полное прекращение поставок газа из России почти наверняка ввергнет блок в рецессию.

Президент России Владимир Путин ведёт с Евросоюзом «жёсткую игру», отвечая на санкции прекращением поставок газа в государства, ещё недавно фигурировавшие «в числе лучших клиентов» страны, пишет Politico. Как разъясняет обозреватель газеты, такая тактика, которую некоторые эксперты называют «энергетическим шантажом», создаёт громадное политическое давление на правительства Европы и рискует привести к тому, что европейцам придётся мёрзнуть предстоящей зимой — а кроме того, мешает Брюсселю решать задачи климатического плана, поскольку некоторым странам приходится замещать газ углём.

На данный момент через газопровод «Северный поток» из России в Германию идёт только 40% от нормальных объёмов газа, из-за чего страдают Франция, Италия и Австрия, а также сама Германия, говорится в материале Politico. Как напоминает журналист издания, российский «Газпром» уже прекратил поставки газа в Польшу, Болгарию, Нидерланды, Финляндию и Данию, поскольку энергетические компании этих стран отказались по требованию Кремля платить за голубое топливо рублями. В результате некоторые страны и решили вспомнить об угле: в частности, в Австрии теперь собираются возобновить работу закрытой было угольной ТЭС, а в Польше — предоставить домохозяйствам субсидии на закупку угля для отопления, тогда как Нидерланды в понедельник отказались от планов ограничить электрогенерацию на четырёх угольных станциях, перечисляет автор.

Хотя Брюссель хочет продемонстрировать, что уверен в своих силах, чиновники явно обеспокоены, констатирует обозреватель Politico. «Мы понимаем, что оказались в очень серьёзной ситуации. Но мы к ней готовы, — заявила на пресс-конференции в понедельник председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. — Мы переживаем тяжёлые времена. Легче нам не становится».

Резкий разворот по вопросу угля стал для озабоченных климатом европейцев большим «конфузом» с символической точки зрения, признаёт автор статьи. Впрочем, подчёркивает журналист, мало кто действительно верит, что нынешняя ситуация сможет надолго сбить ЕС и власти входящих в него стран с курса на снижение объёма выбросов парниковых газов. Так, в немецком правительстве уверенно заявляют, что возвращение к углю будет совсем недолгим и не помешает стране достичь цели по полному отказу от этого вида топлива к 2030 году — тем паче, что Берлин планирует быстро нарастить возобновляемые энергомощности, а использование угля сейчас поможет стране накопить запасы газа к зиме, пишет обозреватель Politico. Немецкие публицисты считают, что российская спецоперация на Украине даже подтолкнула немецкое правительство к более активным шагам в развитии возобновляемой энергетики и устранению барьеров для неё, также отмечает он.

И тем не менее необходимость оперативно изменить позицию по углю всё же вызвала политическую напряжённость, подчёркивается в материале Politico. По информации издания, министр экономики Германии Роберт Хабек попал под огонь критики со стороны оппозиции за то, что он дал отмашку на более активное использование угля, но при этом почему-то исключил возможность продления работы последних трёх АЭС страны — несмотря на то, что они, в отличие от угольных ТЭС, являются углеродно нейтральными. Хабек в ответ признал, что возвращение к углю стало «нарушением табу», но подчеркнул, что такой шаг всё равно будет лучше, чем возрождение атомной энергетики — хотя бы потому, что меры в атомном секторе дадут результат лишь к концу следующего года, а этой зимой никак не облегчит положение немцев. Хабека поддержал и канцлер Германии Олаф Шольц, который в опубликованном в понедельник интервью также отметил, что «атомная энергетика не поможет нам ни сейчас, ни на протяжении ещё двух лет, и именно это важнее всего».

Пока в ЕС пытаются нарастить запасы газа до достаточного уровня, чтобы пережить предстоящую зиму даже в условиях полного прекращения российских поставок, лидеры европейских стран призывают граждан экономить электроэнергию и снижать потребление газа, пишет Politico. По данным газеты, в качестве меры последней надежды некоторые правительства рассматривают введение квотирования на газ.

Между тем отсутствие российского газа почти наверняка обернётся для Евросоюза рецессией — и там это понимают: Европейский центральный банк уже предупредил, что, если Россия полностью «перекроет краны», экономика ЕС сократится в следующем году на 1,7%, сообщает издание. «Перебои с поставками энергоресурсов и ограниченные возможности в плане замещения российского газа, скорее всего, потребуют квотирования и перераспределения ресурсов, из-за чего в еврозоне сократится производство, в особенности в энергоёмких секторах», — цитирует Politico заявление ведомства. Вместе с тем эксперты банка отметили, что даже в таких условиях экономика блока вернётся к росту уже на следующий год, а также озвучили «предупреждение в адрес Владимира Путина». «Что же касается российской экономики, такой сценарий предполагает мощную рецессию с сокращением ВВП таких же масштабов, какие наблюдались во время распада Советского Союза», — приводит издание слова аналитиков.