Deutsche Wirtschafts Nachrichten: ЕЦБ вынужден пойти против своих принципов ради спасения Еврозоны

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France 2: в Италии подскочила цена на пасту из-за срыва поставок украинской пшеницы France 2
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У помощника президента США по нацбезопасности выявили коронавирус
Коронавирус подтвердился у помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
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Глава ФАС: сговора на рынке железнодорожных перевозок не выявлено
Глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что в ходе проверки рынка грузовых железнодорожных перевозок не выявлено нарушений антимонопольного законодательства.
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Глава Eni заявил, что предложение газа в Италии превышает спрос
Глава нефтяной группы Eni Клаудио Дескальци заявил во время выступления в Болонье, что на сегодняшний день в Италии спрос на газ ниже, чем его предложение.
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ТАСС: выход первого иностранного судна из порта Мариуполя отложили до 20 июня
Выход из порта Мариуполя первого иностранного судна «Азов Конкорда» перенесён на 20 июня из-за неоплаты стоянки.
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Глава ВГА Херсонской области: в регионе достаточно рублёвой массы, рубль укрепляется
Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил о том, что в регионе достаточно рублёвой массы. Рубль есть в обменных пунктах и активно используется населением.
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Журналист NI Пайн: Украине нужно провозгласить нейтральный статус и признать Крым
Журналист The National Interest Дэвид Пайн предложил план из 15 пунктов по урегулированию ситуации на Украине. По мнению автора, Украина должна внести изменения в Конституцию, провозгласить в ней нейтральный статус страны, а также отказаться от притязаний на Крым и признать его российской территорией.
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Глава Eni заявил, что Италия сможет пережить зиму без газа из России
Глава нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци заявил во время выступления в Болонье, что Италия сможет пережить будущую зиму без российского газа при решительных действиях правительства.
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Число пострадавших в результате обстрелов ДНР 18 июня со стороны ВСУ увеличилось до 25
В Донецкой Народной Республике в результате обстрелов со стороны украинских военных за сутки погибли пять человек, ещё 20 получили ранения.
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Терюшков: расширение РПЛ сможет заменить инициативу создания Кубка лиги
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о возможном создании Кубка лиги и расширении Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Росморречфлот: признаков бедствия на накренившемся судне в Туапсе не наблюдается
Ситуация с судном под флагом Камеруна, накренившимся у берегов Туапсе, стабилизировалась. На данный момент признаков бедствия не наблюдается.
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Баженов назвал возможный переход Зиньковского в «Спартак» логичным шагом
Бывший форвард московского «Спартака» Никита Баженов высказался о возможном трансфере полузащитника Антона Зиньковского из самарских «Крыльев Советов» в столичный клуб.
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Глава ВГА Херсонской области: в регион заходят российские предприниматели
Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил о том, что в регионе появляются магазины российских и донецких предпринимателей.
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Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Канады
Пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл квалификацию «Формулы-1» — Гран-при Канады.
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«РБ Спорт»: «Спартак» хочет расторгнуть контракт с хавбеком Уруновым
Московский «Спартак» откажется от услуг полузащитника Остона Урунова.
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Премьер-министр Великобритании Джонсон: конфликт на Украине может растянуться на годы
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон полагает, что западным странам необходимо готовиться к затяжному характеру конфликта на Украине. По его мнению, он может растянуться на годы.
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Квалификация Гран-при Канады прервана после аварии Переса
Пилот Серхио Перес из Red Bull вылетел с трассы во время квалификации «Формулы-1» — Гран-при Канады.
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Рогозин заявил о военизации западной космонавтики
Космонавтика стран Запада в настоящее время движется в сторону войны, считает гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Такое мнение он выразил в интервью каналу «Россия 24».
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Дина Аверина: российские гимнастки отказались ехать на турнир в Барселону
Серебряный призёр Олимпиады Дина Аверина сообщила, что россиянки не выступят на международном турнире по художественной гимнастике в Барселоне.
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Ловчев — о возможном уходе Кофрие: Федуну впаривают игроков
Бывший полузащитник сборной СССР по футбол Евгений Ловчев высказался о возможном уходе защитника Максимилиано Кофрие из московского «Спартака».
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Сенатор Косачёв: Литва блокадой Калининграда нарушает ряд международно-правовых актов
Литва нарушает целый ряд международно-правовых актов, затрагивающих и обязательства Евросоюза, начиная блокаду Калининградской области, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.
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«Торпедо» начнёт проводить домашние матчи РПЛ на стадионе «Лужники» в сентябре
В «Торпедо» сообщили, когда московский клуб сможет начать проводить домашние матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/23 в Лужниках.
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Рогозин: частные компании США могут делиться космическими данными с ВСУ для целеуказания
Частные компании США собирают визуальные и радиолокационные данные, чтобы обеспечить Украину информацией, необходимой для наведения ракет, рассказал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире «Россия 24».
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Metaratings: хавбек Ахметов пополнит ряды «Краснодара»
Бывший полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов станет игроком «Краснодара».
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Tasnim: Бердыев может возглавить клуб из Ирана
Курбан Бердыев является главным кандидатом на пост главного тренера иранского футбольного клуба «Трактор».
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Минобороны России: ВСУ разместили военную технику у школ Одессы, Торецка и Никополя
Украинские военные разместили опорные пункты, тяжёлое вооружение и технику в школах Одессы, Торецка и Никополя, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
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Российских лыжников отстранили от международной марафонской серии Worldloppet
В Международной федерации лыжных марафонов (Worldloppet) сообщили о принятом решении отстранить россиян и белорусов от участия в соревнованиях под эгидой организации.
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Губернатор Азаров: «Крылья Советов» предложили контракты всем игрокам
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что «Крылья Советов» постараются сохранить костяк команды перед стартом чемпионата России по футболу сезона-2022/23.
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В Краснодарском крае возбудили уголовное дело после ДТП с участием пассажирского автобуса
После ДТП с участием пассажирского автобуса на Кубани Следственный комитет по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке пассажиров.
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Сальдо: Херсонская область начала получать тепловозы от России для сообщения с Крымом
В Херсонскую область начали поступать переданные Россией тепловозы, которые намерены использовать для возобновления железнодорожного сообщения с Крымом. Об этом сообщил глава областной военно-гражданской администрации Владимир Сальдо в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».
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ФХР планирует создать департамент по предотвращению договорных матчей
В Федерации хоккея России сообщили (ФХР) о намерении создать департамент по предотвращению договорных матчей.
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Минобороны России: ВСУ и иностранные наёмники размещаются в Доме культуры под Харьковом
В Пархомовке Харьковской области украинские националисты и иностранные наёмники разместились в здании Дома культуры, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
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СЭ: переговоры между ЦСКА и «Лиллем» по Языджи зашли в тупик
Стали известны подробности переговоров между московским ЦСКА и французским «Лиллем» по поводу полузащитника Юсуфа Языджи.
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Судно с фруктами и овощами накренилось из-за проблем с балластом около Туапсе
В районе Туапсе в Краснодарском крае накренилось судно, гружённое фруктами и овощами, на его борту находится экипаж из 28 человек, сообщили в МЧС России.
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РФС 23 июня назовёт лучших футболистов сезона-2021/22
В Российском футбольном союзе сообщили, что исполнительный комитет РФС 23 июня утвердит регламент Российской премьер-лиги (РПЛ).
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«Крылья Советов» продлили контракт с главным тренером Осинькиным
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что «Крылья Советов» продлили контракт с главным тренером Игорем Осинькиным.
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МО России: украинские спецслужбы снимают в Николаеве постановку об «обстреле домов»
В Николаеве украинскими спецслужбами организована подготовка видеосюжетов о якобы разрушенных в результате «обстрелов Вооружёнными силами России» частных домах и об «оставшихся без крова местных жителях», сообщили в Минобороны. Там отметили, что в постановочных видеосъёмках задействованы более 40 актёров, им выплачено денежное вознаграждение.
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ВСУ обстреляли Киевский район Донецка из «Градов»
Украинские военные обстреляли Киевский район Донецка в ДНР из РСЗО «Град», заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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Politico: Пентагон может отправить на Украину четыре дополнительные РСЗО
Минобороны США рассматривает возможность поставить на Украину четыре дополнительные РСЗО. Об этом информирует газета Politico со ссылкой на неназванные источники в военном ведомстве.
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Сальдо: Херсонская область поможет России получить рекордный урожай зерновых
Херсонская область поможет России получить рекордный урожай зерновых, сообщил глава областной военно-гражданской администрации Владимир Сальдо в эфире телеканала «Соловьёв LIVE».
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«Ростов» разгромил «Кубань Холдинг» в товарищеском матче
«Ростов» в товарищеском матче нанёс разгромное поражение «Кубань Холдингу» на первом учебно-тренировочном сборе.
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Шольц заявил, что Германия намерена устранить технические проблемы с «Северным потоком»
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью агентству dpa заявил, что ФРГ сделает всё возможное, чтобы технические причины ограничения поставок по «Северному потоку» были устранены.
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Алонсо показал лучший результат в третьей практике Гран-при Канады
Двукратный чемпион мира испанец Фернандо Алонсо из Alpine показал лучшее время в третьей свободной практике «Формулы-1» — Гран-при Канады
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Умер ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко
Умер ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артёменко. Ему было 95 лет.
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Прокуратура Чувашии организовала проверку по ситуации с паралимпийцами на ЧР
Прокуратура Чувашии организовала проверку по видеозаписи, размещённой в сети, о трудностях спортсменов с ограниченными возможностями при входе в одну из гостиниц Чебоксар.
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Sky News: в Лондоне началась масштабная акция протеста из-за инфляции в Британии
В столице Великобритании началась масштабная акция протеста в связи с ростом стоимости жизни и рекордной инфляцией в стране.
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Меркель: российский газ не использовался как оружие
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью RedaktionsNetzwerk Deutschland выразила мнение, что Россия не использовала газ и «Северный поток — 2» в качестве оружия в ситуации вокруг Украины.
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Россиянка Дзаламидзе для участия в Уимблдоне-2022 сменила спортивное гражданство
Россиянка Натела Дзаламидзе заявилась на Открытый чемпионат Великобритании по теннису 2022 года под грузинским флагом.
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Власти Херсонской области попросили у России помощи в установке памятника Екатерине II
Власти Херсонской области подготовили обращение к помощнику российского президента Владимиру Мединскому, в котором попросили у России помощи в создании памятника Екатерине II.
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Выпускникам Военного университета имени князя Александра Невского вручили дипломы
В Зале славы музея Победы прошла церемония вручения дипломов выпускникам Военного университета имени князя Александра Невского Министерства обороны России. Статс-секретарь — заместитель министра обороны Николай Панков поздравил выпускников.
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Экс-хавбека сборной России Широкова отстранили от футбола на полгода
Руководство Московской федерации футбола (МФФ) приняло решение отстранить бывшего капитана сборной России Романа Широкова от спортивной деятельности на полгода.