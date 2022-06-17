CNN: Путин рассказал об утрате суверенитета ЕС и конце однополярного миропорядка

В своём выступлении на Петербургском международном экономическом форуме российский президент Владимир Путин объявил о том, что «эпоха однополярного миропорядка завершилась», сообщает телеканал CNN. Лидер Кремля заявил, что США действуют исключительно в собственных интересах, а Евросоюз утратил свой суверенитет и пляшет под чужую дудку, причиняя вред самому себе.

Президент России Владимир Путин объявил о конце «эпохи однополярного мира» в речи, в которой он обрушился с критикой на западные страны на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу, сообщает телеканал CNN.

«Соединённые Штаты, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками Господа на земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы, причём эти интересы объявляются священными», — сказал Путин аудитории форума. По словам российского президента, такое одностороннее движение сейчас делает мир нестабильным.

Как отмечает CNN, долгожданная речь была отложена более чем на 90 минут из-за «массированной» кибератаки. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам в ходе импровизированной телефонной конференции, что выступление было отложено из-за кибератаки на системы форума. Кто стоит за атакой, сразу установить было невозможно. Ранее на этой неделе украинская группа хакеров IT-армия назвала Санкт-Петербургский форум своей целью в своём Telegram-канале.

Выступление Путина на ежегодной конференции в Санкт-Петербурге рассматривалось как возможность для всего мира получить некоторое представление о его взгляде на мир и образе мышления спустя почти четыре месяца после начала российской спецоперации на Украине.

Как только российский президент вышел на сцену, он, не тратя время на любезности, сразу перешел к нападкам на Соединённые Штаты и их союзников, рассказывает американский телеканал.

Они «цепляются за тени прошлого» и «пребывают … в иллюзиях», «находятся в плену своих же собственных заблуждений». Они «считают всё остальное периферией, своим задним двором, по-прежнему относятся к ним, как к колонии, а народы, живущие там, считают людьми второго сорта», заявил российский президент. При этом он подчеркнул, что военная спецоперация России — это «спасательный круг» для Запада, «который позволяет им свалить собственные просчёты на других, в данном случае — на Россию».

Владимир Путин также обвинил Запад в попытке нанести ущерб российской экономике, назвав санкции против Москвы безумными и безрассудными, сообщает CNN.

«Расчёт был понятен: нахрапом, с наскока смять экономику России, за счёт разрушения бизнес-цепочек, принудительного отзыва западных компаний с российского рынка, заморозки отечественных активов ударить по промышленности, финансам, по уровню жизни людей, — говорил Путин. — Не получилось. Очевидно, это не вышло, не состоялось. Российские предприниматели, органы власти работали собранно, профессионально, граждане проявили сплочённость и ответственность. Мы шаг за шагом нормализуем экономическую ситуацию».

Российский президент уже давно объясняет своё решение начать военную спецоперацию на Украине как ответ на растущие дипломатические связи и связи в сфере безопасности Киева с Западом, утверждает CNN.

В пятницу Еврокомиссия объявила, что рекомендует Украину и соседнюю Молдавию в качестве стран-кандидатов в члены ЕС, а глава ведомства Урсула фон дер Ляйен заявила, что украинцы «готовы умереть» за европейскую перспективу.

Говоря о Европейском союзе в пятницу, Владимир Путин отметил, что блок потерял свой суверенитет, передаёт телеканал CNN.

«Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, а его бюрократические элиты пляшут под чужую дудку, <…> причиняя вред собственному населению и собственной экономике, собственному бизнесу», — заявил президент России в своём выступлении на заседании Петербургского международного экономического форума.