Press TV: «закончится плохо» — Европе предрекли поражение в санкционной борьбе с Москвой
Старший помощник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан предостерёг Евросоюз от введения новых экономических ограничений в отношении Москвы. По его мнению, в санкционном противостоянии с Россией блок ожидает поражение, передаёт Press TV.
«В конце концов, в этой войне (санкций. — ИноТВ) Европа окажется проигравшей из-за экономических проблем. Наши рекомендации сводятся к следующему: нам необходимо остановить санкционный процесс», — заявил венгерский чиновник на полях саммита ЕС в Брюсселе.
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